Lameziaterme.it sbarca su Alexa di Amazon

“Quali sono le notizie del giorno?” Da oggi puoi chiederlo ad Alexa scaricando la Skill di Lameziaterme.it, per ascoltare le news della tua città e restare aggiornato

Oramai tutti conosciamo l’assistente vocale basato su cloud di Amazon, Alexa.

Questa intelligenza artificiale si avvale di comandi aggiuntivi che possono essere integrati al sistema, così da personalizzarlo: le Alexa Skill.

Le Skill (dall’inglese “abilità”), non sono native Amazon ma create da terze parti.

Permettono di amplificare le funzionalità del servizio, non necessitano di spazio di archiviazione ne di aggiornamenti. Lo Skill Store è in continua crescita e, come nel caso delle applicazioni per i nostri smartphone, si attivano scaricandole.

Per andare incontro ai suoi lettori più inclini alla tecnologia (ma non solo) e per rendere la fruizione delle notizie quanto più possibile veloce, semplice e alla portata di tutti, Lameziaterme.it offre gratuitamente la sua Alexa Skill.

Per aggiungerla è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi:

entrare nel menù principale dell’ app Alexa

selezionare la voce “Skill e giochi”

ricercare o digitare Lameziaterme.it

cliccare su di essa e abilitarla all’uso

O, naturalmente, chiedere ad Alexa di farlo per te!

Per ascoltare le ultime notizie pubblicate sarà poi sufficiente utilizzare il comando vocale “quali sono le notizie di oggi?” o “quali sono le notizie del giorno?“, la voce registrata le leggerà per te.

L’informazione si adatta così ai cambiamenti, alle trasformazioni, al fermento del digitale, alle nuove esigenze dei lettori del web, e diventa on-demand. Alexa, come altri servizi di assistenza personale, sta certamente segnando una nuova svolta anche in questo senso. Lameziaterme.it pertanto scegliere di offrire la sua informazione di qualità tenendosi al passo coi tempi!