Larga vittoria della Vigor Lamezia Women sulla New Cap 74

Si è svolta presso il Palasparti di Lamezia Terme il recupero della settima giornata della serie A2 di calcio a 5 femminile

La Vigor Lamezia Women (quinta in classifica con 25 punti) ha ospitato la squadra pugliese New Cap 74 (quarta in classifica con 27 punti).

La partita sin dal primo tempo è stata alquanto equilibrata ed entrambe le squadre hanno mostrato un atteggiamento propositivo in avanti. Per la squadra biancoverde ci sono state molteplici occasioni da goal, la compagine lametina a pochi minuti dal termine del primo parziale riesce a concretizzare l’occasione del vantaggio grazie ad una rete di Praticò.

Nel secondo tempo la tensione è palpabile ma le biancoverdi si dimostrano capaci e determinate a mantenere e incrementare il risultato. Il raddoppio arriva proprio grazie al capitano Linza, seguita dalla rete di De Sarro che riesce finalmente a ritrovare il sapore del goal. Sul 3-0 la New Cap 74 segna la prima rete della partita con Fatiguso. La compagine lametina non perde fiducia e grazie a Praticò, Masaro e Ferreiro Dos Santos si portano sul 6-1. Negli ultimi minuti della partita è nuovamente Fatiguso a realizzare il secondo goal per la New Cap 74. La partita si conclude con la rete di capitan Linza che realizza la doppietta personale e trascina le compagne biancoverdi alla vittoria con il punteggio di 7-2.

Un’ottima prestazione per la Vigor Lamezia Women che conquista 3 punti portandosi a quota 28 e al quarto posto della classifica scavalcando di fatto le avversarie di oggi.

La squadra biancoverde si prepara alla prossima partita fuori casa con la Sangiovannese Femminile.

Vigor Lamezia Women: Fakaros, Aliotta, Masaro, Ferreiro Dos Santo, Perri, Arzente, Pratico, Linza, Sevilla Rodrigo, Ierardi, Jammouk, De Sarro. All: Monti.

New Cap 74: Arciuli, Laforgia, Anaclerio, Pugliese, Susca, Lafortezza, Mastronardi, Sacchetti, Colosimo, Fatiguso, Intini, Ricchi, Milano. All: Cervellera.