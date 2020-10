Una personale di 14 opere che Barberio, in arte Moz, esporrà alla START Art Fair nella Saatchi Gallery London

Dopo un lungo percorso di oltre un anno, diviso tra colloqui e selezioni, il lametino Marco Barberio, in arte Moz, è stato scelto per esporre una personale di opere in occasione della fiera artistica più importante di Londra che si occupa di dare lustro ad artisti contemporanei emergenti, ma dal solido portfolio: la START Art Fair.

Il biglietto da visita della personale è sicuramente l’acrilico su tela dal titolo “Mind the gap“: l’opera intorno alla quale avrebbe dovuto svilupparsi il tema scelto dall’artista, ma che a causa dell’emergenza sanitaria è stato rimodulato.

Il progetto iniziale prevedeva un percorso di opere la cui tematica riguardava il rapporto ossessivo tra uomo e smartphone, un rapporto non necessariamente da demonizzare, ma estremizzato.

Di fatti, la su citata opera rappresenta una giovane donna alla guida della sua automobile totalmente distratta dal proprio telefono, non curante del rischio elevatissimo di un tale gesto.

Per la realizzazione dell’opera, l’autore si è avvalso dell’aiuto di un fotografo professionista e di una scena dal vero per la porzione del manufatto in cui è ritratto il soggetto, per riuscire a rendere al meglio la distribuzione di luce perché mettesse in risalto la distrazione sul volto della giovane donna; mentre la scena è stata impiantata in un secondo momento e si rifà ad un quartiere reale di Chicago.

Analogamente il resto delle opere avrebbe dovuto mantenere lo stesso spirito iconografico, ma la pandemia ha bloccato i lavori, facendo di “Mind the gap” un’opera solitaria nella sua accezione e che è stata scelta per occupare in primo piano la personale composta in totale da 14 opere di cui 13 con soggetti cari all’autore: scene quotidiane contestualizzate in ambienti metropolitani, più l’opera guida.

Un progetto ambizioso che vede Moz un ambasciatore nel mondo della nostra città.

Sul sito ufficiale dell’evento è consultabile il catalogo digitale: una sezione è dedicata al nostro concittadino; le tele saranno in mostra in galleria a Londra dal 21 al 25 ottobre.

Felicia Villella

Felicia Villella Nata calabrese classe ’88, si laurea con lode in Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali all’Università della Calabria nel 2011, nel 2013 acquisisce un master di II livello, SIMPASS, nel restauro di beni archeologici sommersi. Collabora con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical e prosegue la sua attività come ricercatrice indipendente. È redattore capo per la regione Calabria nel progetto “Discovering Italia” del sito progettostoriadellarte.it. Ha lavorato per il Grande Progetto Pompei, risultando vincitrice del concorso 150 Giovani per la cultura, indetto dal MiBACT, nel 2015. Ha lavorato per il Museo archeologico Lametino – Direzione regionale musei Calabria fino a giugno 2020. Attualmente collabora con la testata giornalistica LameziaTerme.it. See author's posts