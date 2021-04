Ci lascia l’imprenditore Salvatore Cristofaro, padre della famosa Brasilena

L’amministrazione comunale di Girifalco sul proprio profilo Facebook, con cordoglio, dà un ultimo saluto ad un lungimirante imprenditore, che ha fatto di una bevanda al caffè un brand calabrese da esportare nel mondo

La Calabria piange la scomparsa di un altro imprenditore di vecchia data, Salvatore Cristofaro, padre fondatore dell’Acqua Calabria e della nota bevanda al gusto di caffè: la Brasilena.

Precursore dei più moderni concetti di “Start-up aziendali” e “brand“, il signor Cristofaro è stato in grado di creare in tempi non sospetti un marchio noto in tutto il mondo associato ad una bevanda innovativa che in terra calabra, ma non solo, si sostituisce quasi sempre sulle tavole dei commensali al posto di note bibite frizzanti commerciali.

Un soft drink nato nel retro bottega di un piccolo emporio di Girifalco, in provincia di Catanzaro, che ha dato il via alla realizzazione di uno stabilimento più ampio per l’imbottigliamento e l’etichettatura del prodotto in linea con le normative vigenti in materia.

Oggi ci lascia, solo fisicamente, un figlio di Calabria che ha creduto nel suo sogno e ha lasciato alla propria terra un tratto distintivo fatto di lavoro e sacrificio che ci permette di essere conosciuti nel mondo, ricordandoci che la scintilla della creatività può smuovere ogni cosa.

Photo credit: profilo Facebook Comune Girifalco

Felicia Villella

