Lavorare come croupier: nuove opportunità in Calabria?

Quando si cercano gli annunci di lavoro appare difficile trovare delle richieste che riguardino lavori legati al gioco o comunque ai casino

Si tratta, però, di opportunità da non sottovalutare, specie per quanto riguarda la figura del croupier. Si tratta di una figura non molto conosciuta ai più, ma che sta riscuotendo un successo clamoroso, specie negli ultimi tempi. Ma chi è di preciso il croupier e che mansioni svolge? Vediamo nel dettaglio.

Info utili

Il croupier è un professionista che deve avere delle doti molto particolari. Non soltanto per quanto riguarda la conoscenza dei giochi in sé, ma anche per quanto riguarda delle caratteristiche psico-fisiche non di poco conto. Consideriamo che un croupier sarà attivo per diverse ore e dovrà seguire il gioco dei vari giocatori in maniera ottimale. La concentrazione, il calcolo matematico, la resistenza, sono tutti fattori essenziali per questo tipo di professione.

Ma non è tutto. Un croupier dovrà conoscere alla perfezione la lingua inglese: questo perché dovrà avere a che fare con i tanti turisti che affollano ogni anno i casino. Da comprendere, inoltre, come questo tipo di lavoro si svolga prevalentemente nelle ore notturne e quindi va affrontato anche quest’aspetto. Infine, la gentilezza, la professionalità e la simpatia sono sicuramente indicati.

Si gioca ancora nei casino?

Con gli stravolgimenti degli ultimi tempi e con le innovazioni tecnologiche potrebbe essere mutata, per molti, la concezione del gioco d’azzardo. Molti sono convinti che ormai si giochi essenzialmente da casa e per certi aspetti è vero. La pandemia e gli avvenimenti degli ultimi tempi hanno spinto tante persone a giocare di più da casa poiché impossibilitati a recarsi nelle sale da gioco e nei casino, chiusi per diversi mesi.

Ma non è tutto. Il boom legato al gioco in rete è strettamente correlato anche ad un’altra serie di vantaggi che vengono sfruttati dal giocatore. Per esempio, la possibilità di giocare direttamente tramite uno smartphone o un tablet consente di rendere ancor più accattivante questo tipo di attività.

Non dimentichiamo, poi, che le piattaforme che oggi possiamo sfruttare si sono enormemente perfezionate e aggiornate. Pensiamo, per esempio, al bonus di benvenuto. Si tratta di un bonus che viene assicurato al momento dell’iscrizione agli utenti e che può essere scelto a seconda delle proprie esigenze. Per esempio, al giorno d’oggi, è possibile trovare anche dei bonus casino per chi gioca forte, ovvero non per i giocatori occasionali e amatoriali.

Detto questo, il fascino di giocare nei casino fisici rimane tutt’oggi vivo ed ogni anno migliaia di persone decidono di vivere quest’esperienza.

La scuola per Croupier in Calabria

Come facile immaginare, tutto questo può tramutarsi in opportunità lavorative non di poco conto. Per esempio, in Calabria è stata aperta una scuola che consente di studiare come croupier e perfezionare la propria qualità in tal senso. Ciò consente di aprire tantissime altre opportunità in ambito lavorativo e tuffarsi nel mondo del gioco. La formazione assicurata garantisce l’apprendimento di tutto ciò che serve a diventare un croupier professionista.