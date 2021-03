Siamo profondamente colpiti da quanto denunciato nei giorni scorsi da Silvio Zizza, al quale va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno per la piena affermazione della legalità

Comunicato Stampa

Sconcerta il clima antidemocratico che serpeggia nella nostra città, dove per l’ennesima volta, anziché guardare in faccia la realtà, si attivano indecenti macchine del fango contro chi, come Silvio Zizza e i 5 Stelle, giustamente, rivolgendosi ad organi dello Stato, ha chiesto a tutela di tutti l’accertamento della legalità e della trasparenza del voto democratico.

E lascia senza parole l’atteggiamento sprezzante di amministratori oggi sospesi che sui social, a detta loro, ritengono uno spreco andare al voto per “sole quattro sezioni”, mettendo quasi quasi sullo stesso piano la salvaguardia di sacrosanti principi democratici con la manutenzione stradale o della rete fognaria.

Sono ammissibili dichiarazioni simili da parte di chi dovrebbe rappresentare la classe dirigente della città?

Ricordiamo a chi fa finta di dimenticare la pesantissima relazione della prefettura sulle ultime comunali a Lamezia che certifica gravissime irregolarità e da cui è emersa l’ipotesi della scheda ballerina, pericolosissimo segnale in un Comune sciolto tre volte per mafia.

La vera emergenza democratica a Lamezia è proprio questa: il complottismo, il populismo, l’attacco e l’isolamento verso chi chiede l’accertamento della legalità.

A Silvio Zizza e ai Cinque Stelle la nostra vicinanza e il nostro sostegno a una battaglia democratica per la legalità e la giustizia.

Lamezia Bene Comune