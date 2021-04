Le ricette della domenica: e per dessert fragole in tutte le salse!

Fragole fortissimamente fragole, i golosissimi frutti rossi sono i protagonisti della rubrica di oggi Le ricette della domenica di lameziaterme.it.

Le fragole sono uno dei frutti più golosi e apprezzati soprattutto in primavera che è la loro stagione. I gustosi frutti rossi sono rinfrescanti e ricche di fosforo, calcio e vitamine A, B1, B2 E C. Sono, inoltre, poco caloriche e ricche di fibre. Con le fragole ci si può sbizzarrire per la preparazione di dolci e dessert di tutti i tipi.

Rotolo alle fragole con crema o panna

Una delle preparazioni che non fanno mai sfigurare a tavola è il rotolo con crema o panna alle fragole. L’incontro tra la pasta biscotto e la dolcezza della crema pasticcera e della panna diventa sublime se a completare il tutto ci sono anche le fragole. Per il rotolo occorre la pasta biscotto come per la maggior parte dei rotoli dolci, il ripieno è una crema pasticcera aromatizzata al limone oppure si può optare per la panna sempre aromatizzata a proprio gusto. Le fragole arricchiscono e completano un dolce perfetto per le grandi occasioni e naturalmente, per i pranzi della domenica. Da servire naturalmente freddo accompagnato da un buon vino passito o da uno spumantino dolce.

Tiramisù

Quello alle fragole è una delle varianti più apprezzate del tiramisù. La bagna alle fragole dà alla crema di mascarpone un gusto particolare e consente la degustazione del dolce anche ai più piccoli o comunque a tutti coloro che non amano il caffè. Anche il tiramisù alle fragole si serve freddo con un buon bicchiere di vino liquoroso o anche con un buon brandy secco.

Gelato

Le fragole possono essere ingrediente principale di un buon gelato magari fatto in casa e reso ancora più godurioso con scaglie di mandorle e cioccolato, granella di nocciole o pistacchio a seconda dei gusti.

Fragole a colazione

Frutti rossi a colazione è una regola quotidiana per molti salutisti che degustano le fragole ogni mattina accompagnandole con altri frutti di bosco, muesli e del buon yogurt bianco.