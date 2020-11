Le ricette della domenica: filetto di orata al pane profumato con rucola e olive

Le ricette della domenica di lameziaterme.it oggi propone un secondo di pesce, molto leggero e soprattutto molto facile da fare: un bel filetto di orata insaporito con la rucola e il pane profumato

Il pranzo della domenica non necessariamente deve essere sinonimo di piatti troppo elaborati. C’è chi ama la cucina easy and light anche per il giorno della festa. Tenersi in forma è una forma mentis sempre più diffusa e c’è chi non vuole trasgredire questa regola di vita neanche la domenica. Dunque, servire a tavola del pesce di gran gusto e con delle peculiari proprietà nutritive sicuramente farà felici i vostri commensali. La pietanza darà soddisfazione anche a voi perchè sarete riusciti a far bella figura con un piatto prelibato di facile e veloce preparazione.

Filetto di orata con rucola e pane profumato: ingredienti per 4 persone

Quattro filetti di orata di media grandezza già puliti

una manciata di rucola

un ciuffo di prezzemolo

100 gr di pangrattato

uno spicchio di aglio

un filo di olio extra vergine di oliva

un pizzico di salvia e maggiorana

pepe nero macinato

una manciata di olive nere

un bicchiere d’aqua

sale q.b.

Preparazione

Preparare il pane profumato col pangrattato, il prezzemolo tritato, la salvia e la maggiorana e il pepe nero. Disporre i filetti in una teglia o in un’ampia padella ( il piatto può infatti essere cotto sia sui fornelli che in forno) e spargere il pane profumato sul pesce. Salare e condire con un filo d’olio e mettere a cottura per una quindicina di minuti aggiungendo di tanto in tanto un po’ d’acqua. Cinque minuti prima di spegnere il fuoco aggiungere la rucola e le olive. Per la cottura in forno disporre i filetti di orata su una teglia foderata con la carta forno, condire il pesce col pane profumato, l’olio e il sale. Aggiungere l’acqua e infornare a 180° per 20 minuti. Cinque minuti prima di sfornare aggiungere la rucola e le olive. Servire i filetti di orata con una bella insalata di misticanza.