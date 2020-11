Le ricette della domenica: intensi sapori di stagione col risotto zucca e funghi

Le ricette della domenica di lameziaterme.it oggi propone un primo tipicamente autunnale: risotto con la zucca e i funghi porcini.

Un piatto di stagione che esalta un abbinamento tra due ingredienti che sono un must, appunto i funghi e la zucca. I primi devono essere freschi, appena raccolti e profumati; in alternativa si possono usare quelli secchi preventivamente ammollati nell’acqua tiepida. Anche la zucca deve essere fresca e soda. I due ingredienti base di questa ricetta sono alimenti pregiati e salutari in quanto contengono pochissime calorie; inoltre hanno peculiari proprietà che fanno molto bene al nostro organismo. La zucca è ricca di caroteni, che producono vitamina A e che hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. I funghi invece, contengono lisina e triptofano, due amminoacidi molto importanti per la corretta rigenerazione delle cellule.

Risotto zucca e funghi: ingredienti per 6 persone

Riso per risotti 500 gr

Zucca 250 gr

Funghi porcini 250 gr

Gorgonzola mascarpone 50 gr

Brodo vegetale 1,5 lt

2 cipolle bianche ( o tre cipollotti freschi)

Olio extravergine di oliva q.b.

Un bicchiere di vino bianco

Sale q.b.

Pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Parmigiano reggiano 50 gr

Una manciata di prezzemolo

Preparazione

Preparare 1,5 lt di brodo vegetale e metterlo da parte. Pulire la zucca, tagliarla a pezzetti e trifolarla in padella con un filo d’olio di oliva, un trito finissimo di cipolla bianca, una macinata di pepe e noce moscata. Consumarla a fuoco lento in padella finchè non sarà appassita. Passare velocemente i funghi sotto l’acqua corrente per togliere la terra, asciugarli con un canovaccio e affettarli. Trifolarli in padella con un filo d’olio d’oliva, un trito di cipolla e una spruzzata di pepe nero. Dopo aver trifolato sia la zucca che i funghi prendere un tegame capiente e far imbiondire una cipolla bianca (o un cipollotto fresco) con un filo d’olio d’oliva. Aggiungere il riso e mescolare velocemente per farlo tostare.

Versare il bicchiere di vino bianco e sfumare a fuoco vivo. Mescolare e aggiungere poco alla volta il brodo vegetale preparato precedentemente. A metà cottura aggiungete la zucca e i funghi trifolati. Ultimare la cottura del risotto col brodo, aggiustare di sale e di pepe. Quando il risotto è pronto spegnere il fuoco e, per chi lo preferisce, mantecare col gorgonzola e una spruzzata di parmigiano reggiano. La mantecatura è in ogni caso un optional: chi vuol sentire il sapore più intenso dei funghi e della zucca può anche farne a meno. Fare riposare nel tegame coperto per qualche minuto e servire il risotto ‘brizzolato’ al prezzemolo.