Le ricette della domenica: tonno al ragù di cipolla e olive, sapore mediterraneo

La rubrica Le ricette della domenica di lameziaterme.it oggi vi propone delle ricette col tonno fresco

In questo periodo dell’anno, in pescheria o nei supermercati, è facile trovare il tonno appena pescato che ispira la preparazione di tanti piatti ricchi di gusto. Infatti, il tonno è un pesce azzurro che può essere alimento principe per antipasti, per primi e secondi piatti. È un pesce molto magro, ricco di proteine e grassi insaturi.

Si può servire crudo per antipasti, sushi o tartare; naturalmente per queste particolari preparazioni deve essere prima sottoposto all’abbattitura. Il tonno può essere la base del ragù per condire la pasta o un ottimo secondo con contorni vari come cipolla e olive. La nostra rubrica vi propone proprio la profumata e saporita ricetta del tonno con pomodorino, olive e cipolla di Tropea. Una ricetta semplice e facile da fare; una preparazione dal gusto pieno perchè a base di alimenti che sono prodotti basilari della dieta mediterranea.

Ingredienti per 4 persone

4 fette medie di tonno fresco

1 cipolla rossa di Tropea

10 pomodori piccadilly

50 ml di concentrato di pomodoro

olio extravergine d’oliva

sale e pepe q.b.

una manciata di olive nere

un cucchiaio di capperi

qualche fogliolina di basilico

una manciata di origano

Preparazione

In un ampio tegame antiaderente far soffriggere la cipolla tagliata a rondelle in un filo d’olio. Quando si sarà appassita aggiungere i pomodorini tagliati a tocchetti, salare e pepare. Unire al ragù le fette di tonno, i capperi dissalati e le olive e il concentrato di pomodoro. Far cuocere a fuoco lento per circa mezz’ora; eventualmente aggiungere un po’ d’acqua se il sugo dovesse risultare troppo ristretto. Qualche minuto prima di spegnere il fuoco aggiungere le foglioline di basilico e una spruzzata di origano. Servire con un calice di rosso fruttato o un frizzantino rosè.