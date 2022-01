Lectio magistralis del prof Polopoli su Francesco Fiorentino all’Uniter

Lectio magistralis, quella che il professor Polopoli ha tenuto all’Uniter di Lamezia Terme

Presentato, a tutto tondo, il carattere del filosofo Francesco Fiorentino.

«Facilmente irritabile, suscettibile, collerico, scattante, agile, pronto, vigoroso, immediato nelle discussioni e nelle relazioni, sanguigno e sanguinario nelle reazioni» (F. Lupò, 1889). «Vero», l’aggettivo bisillabico che lo identifica meglio, aggiunge il docente, perché genuino, schietto, spontaneo ad ogni occasione e per tutte le circostanze. Non solo: fu un uomo «libero».

«La maggiore felicità, a cui l’uomo possa arrivare, è di essere cittadino di uno Stato libero»: sono le stesse parole del noto pensatore sambiasino – è sottolineata in questa discussione – a descrivere perfettamente la sua tempra etico-politica e a cui il relatore assegna una primogenitura politica fin oltre il diciannovesimo secolo.

«Mi piace chiamarlo Padre costituente della nostra Costituzione», insiste, senza mezzi termini, il nostro relatore, prima di presentare la seconda parte del seminario, incentrata sull’attitudine poetica del Fiorentino.

I componimenti (A Nerina, A Giovanna Vitale, l’inverno, Alla Florenzi), magistralmente interpretati dalla voce della prof.ssa Giovanna Villella, sono stato contestualizzati dentro un’analisi testuale, che ha tenuto conto del retroterra culturale, delle fonti di riferimento delle liriche questa sera partecipate.

Per il primo di essi, ad esempio, è stato inferito un background culturale estendibile persino a reminiscenze catulliane nella fisiologia descrittiva del suo eros. Già, tintinna l’orecchio, lo sguardo s’oscura: confuso e felice della sua amata, come la Lesbia per il Veronese.

La serata è stata accompagnata dall’esposizione del ritratto del Filosofo, opera dell’artista Melina Palaia Cataldi, reduce da successi a livello nazionale, già con la partecipazione, avvenuta a maggio 2021, presso la Biennale di Roma.