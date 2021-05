Lega Calabria. Prima tappa della "gazebata'' 2021 nella Sila Piccola

Lega Giovani-Sila Piccola-Villaggio Mancuso, nelle vicinanze dello storico Albergo delle Fate, giornata simbolo per la Lega Calabria

Oggi 29 maggio, in presenza del deputato della Repubblica, on. Domenico Furgiuele, dei consiglieri regionali Filippo Mancuso e Pietro Raso, con la presenza dei membri del direttivo Lega della provincia di Catanzaro e degli esponenti della Lega Giovani Calabria, il coordinatore regionale area nord Angelo Greco e il coordinatore provinciale di Catanzaro Pietro Alimondi, si è svolta la prima tappa della ”gazebata” 2021 per la Calabria, con la raccolta firme per la tutela del made in Italy e la campagna di tesseramento 2021.

Sono state molte le adesioni e moltissimi i confronti con i residenti e i passanti del posto, tutto ciò avvalora la tesi che la Lega in Calabria non è più un utopia ma una realtà solida e in crescita.