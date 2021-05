Lega Catanzaro: nuove importanti adesioni al partito

Ha aderito al partito l’avv. Lanfranco Calderazzo, apprezzato e noto professionista della città capoluogo, con un passato di valente amministratore nella provincia

Comunicato stampa

Importante ingresso a Catanzaro nella Lega: ha aderito al partito l’avv. Lanfranco Calderazzo, apprezzato e noto professionista della città capoluogo, con un passato di valente amministratore nella provincia.

L’adesione è avvenuta nell’ambito di un articolato programma di crescita della Lega in tutta la Provincia di Catanzaro, nonché di una più attiva presenza politica-programmatica nei diversi territori di competenza.

Nella sede del partito, in via Lombardi, Lanfranco Calderazzo è stato ricevuto dal Referente provinciale, Pino Macrì, e dal quello dell’Area Jonica, Massimo Tigani Sava, alla presenza del Commissario Regionale della Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, con il quale, tra l’altro, la dirigenza catanzarese ha fatto il punto sull’imminente campagna di tesseramento che prevede l’allestimento in più zone di appositi gazebo.

Nel salutare l’adesione di Lanfranco Calderazzo, il Referente Provinciale Macrì, ha dichiarato: “Stiamo lavorando molto, prima di tutto in termini di programmazione degli interventi nonché di elaborazione di contenuti programmatici, per rilanciare il ruolo della Lega a Catanzaro, città capoluogo di regione.

Abbiamo in animo di organizzare, a breve, un incontro per discutere sulla centralità della città, sullo storico prestigio della stessa e sulla necessità che si riprenda un percorso che consenta di restituire all’intera provincia quel ruolo di guida nelle strategie e nella politica regionale”.

Del pari, il Commissario Saccomanno ha ringraziato Pino Macrì, Massimo Tigani Sava e tutti i responsabili provinciali per il profuso e costante impegno, e si è dichiarato molto soddisfatto e contento per la rilevante adesione al partito dell’amico, collega e persona speciale Lanfranco Calderazzo, augurando a tutti sempre maggiori successi.