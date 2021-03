Lega Giovani Calabria: la Calabria ha bisogno di luce e speranza

Il Covid e la paura non fermeranno neanche quest’anno la giornata in ricordo delle vittime di Mafia

Comunicato Stampa

La battaglia alla criminalità non è semplice, lo dicono le decine di persone che hanno perso la vita per la lotta alla mafia. Storie di donne e uomini coraggiosi che, per il dovere di salvare questa nostra Terra, hanno dato tutto: in alcuni casi anche la vita. La Lega Giovani Calabria è con tutti i famigliari degli eroi di Stato a cui diciamo GRAZIE.

Li ringraziamo di aver lottato, di aver amato il dovere, il senso civico.

Facciamo a loro la promessa di continuare questa guerra a testa alta, affinché ogni martire sia ricordato e la loro missione non dimenticata.

Esprimiamo vicinanza a Don Panizza nella “sua” Lamezia Terme con “Progetto per il Sud” per gli ennesimi vili attacchi ricevuti.

A lui chiediamo di continuare ad esserci. La Calabria ha bisogno di luce e speranza.

Noi della Lega Giovani Calabria ci saremo e continueremo ad esserci, saremo al suo fianco e al fianco di chi, insieme a noi, vorrà combattere questa guerra.

Lega Giovani Calabria