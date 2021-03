Lega Giovani Calabria: Genitore 1 e Genitore 2? Perché non mamma o papà?

Viviamo ormai in una società in cui le tradizioni e la storia spesso vengono assoggettati a decadenza e vecchiume, mettendo da parte la storicità e l’importanza degli usi e dei costumi

Comunicato Stampa

La strada da percorrere la conosciamo; una società futurista ma non futuribile, in alcuni casi grottesca. Cosa c’è di “vecchio” e di “patriarcale” nel chiamare la propria madre “mamma” e il proprio padre “papà” ? E poi perché sostituirli con dei numeri?

Se si discute su chi venga prima come ci si metterà d’accordo quando le giovani coppie o i dipendenti degli uffici anagrafici dovranno scegliere chi mettere come “genitore 1” e chi “genitore 2”? Già lo immaginiamo con la biblica frase :” Così tirarono a sorte “.

E poi quali sarebbero le prime parole pronunciate dai bambini? E se un bambino dicesse prima 2 e poi 1? Chi decide?

Per questo motivo oggi 19 Marzo la Lega Giovani Calabria fa gli auguri a tutti i papà. E non a 2 o 1. Ma ai nostri padri, ai padri che non vedono i figli, ai figli che non vedono i padri, tenuti lontani da misure e insicurezze, e poi a tutti quei figli non hanno potuto per l’ultima volta dare un abbraccio ai propri eroi, a coloro che purtroppo non ce l’hanno fatta.

Abbiamo ricordato ieri le vittime che questa pandemia ha strappato ai propri cari, concittadini che non sono dei numeri, che non sono numero 1 o numero 2, ma vite, storie, famiglie distrutte.

La Lega Giovani Calabria esprime vicinanza a tutti coloro i quali hanno perso il proprio papà, o il compagno di vita. Insieme a voi non ci dimenticheremo mai chi sono, e pregheremo insieme a tutti affinché ci guardino da lassù e orgogliosamente possano dire “quello è mia figlia” o “quello è mio figlio”.

Lega Giovani Calabria