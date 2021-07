Lega Giovani Calabria, grande successo la raccolta firme per il referendum

Nello scorso weekend grandissimo successo per la Lega Giovani Calabria, scesa in piazza per raccogliere le firme per il referendum sulla Giustizia

Comunicato Stampa

Migliaia sono state le adesioni in Calabria, dal Pollino allo Stretto, con centinaia di giovani in fila e facendo registrare su scala nazionale più di 100.000 firme in pochi giorni, contando il fine settimana di sole e di zona bianca che ha accompagnato la penisola.

Nei prossimi giorni la Lega Giovani Calabria muoverà nuovi gazebo in giro per tutto il territorio regionale, per poi accogliere il LegaGiovani Tour “La Giustizia si fa Strada”, che farà tappa in Calabria il 20 Luglio, dove saranno presenti il Segretario Federale Lega Giovani, l’On Luca Toccalini, i Coordinatori Lega Giovani Calabria, Angelo Greco e Gianluca Nardi, e altri importanti membri del direttivo giovanile nazionale, in giro per lo stivale per sensibilizzare il tema della giustizia e avvicinare i più giovani.