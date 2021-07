Lega Giovani Calabria, inaugurata nuova sede del partito a Cosenza

Cosenza sarà il nostro territorio di battaglia per i prossimi mesi, ed ogni volta vorremmo avere sempre più gente, affinché possano conoscere le nostre idee

Comunicato stampa

Una giornata meravigliosa, quella di due giorni fa, 12/07/2021, con Matteo Salvini e tutti i militanti leghisti calabresi.

Da Lamezia Terme a Trebisacce, passando per Gizzeria e Cosenza, dove abbiamo inaugurato una nuova sede del partito.

Abbiamo raccolto tante firme per il referendum giustizia e siamo rimasti entusiasti dal grande numero di persone che, in sicurezza, sono venute a trovarci.

Questo vuol dire che la gente è stanca della vecchia politica, quella che si fa dietro le poltrone, la gente vuole vedere il politico in mezzo la folla. Ecco il nostro sogno, interrompere quel distacco tra la politica ed il singolo cittadino. Cosenza sarà il nostro territorio di battaglia per i prossimi mesi, ed ogni volta vorremmo avere sempre più gente, affinché possano conoscere le nostre idee.

Le porte delle nostre sezioni, come ha anche dichiarato ieri il capitano, sono sempre aperte a chi ha voglia di fare, di mettersi in gioco e di aiutare la crescita della nostra regione.