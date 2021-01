Lega Giovani Calabria: tirocinio Oss, orgogliosi del risultato raggiunto

Un altro grande traguardo raggiunto da Lega Giovani Calabria, fattosi promotore dopo il quesito sollevato dal portavoce tirocinanti Gregorio Spinzo

Comunicato Stampa

La collaborazione e la cooperazione, unite alla caparbietà ed alla propositività dei giovani, hanno permesso che il problema delle incongruenze sui vari dpcm governativi riguardanti i tirocini in ambito sanitario, sia stato risolto mediante la conferenza stato regioni, raggiungendo come obiettivo, che questi ultimi possono e si devono svolgere sul campo, in modo da apportare forze fresche in un SSN al collasso, permettendo il proseguo della formazione, garantendo il diritto all’istruzione ed al lavoro.

Ringraziamo anche il presidente Nino Spirlì, dimostratosi da subito comprensivo, umile e disponibile ad una risoluzione del problema, fattosi pertanto portavoce in prima persona.

Un messaggio che viene da tutto ciò che fa ben auspicare per il futuro, nel quale risalta che, la cittadella regionale, ente-chimera finora irraggiungibile, si è dimostrata per la prima volta per la gente e tra la gente .

Insieme si può !

Lega Giovani Calabria