Lega Lamezia augura buon lavoro al neo Presidente Sacal

Come Segreteria cittadina Lega Lamezia intendiamo augurare buon lavoro al nuovo Presidente di Sacal in quanto ci riteniamo soddisfatti dalla scelta fatta dal Presidente Jole Santelli

Comunicato Stampa

Auguriamo buon lavoro anche ai nuovi componenti del CDA di Sacal: Daniele Rossi, Maria Grazia Milone e Davide Caruso.

Il nuovo Presidente avrà, sicuramente, tanti problemi da risolvere ma, come segreteria cittadina Lega di Lamezia Terme, vogliamo porre subito l’attenzione al necessario rilancio dello scalo Lametino e alla situazione occupazionale del personale stagionale della quale peraltro si è occupato recentemente, con vari interventi alla Camera dei Deputati, l’on. Domenico Furgiuele.

Non vogliamo ovviamente sostituirci al management aziendale o alle Organizzazioni Sindacali, ma sentiamo doveroso dare il nostro contributo concreto e attivo affinché ciò avvenga. Vogliamo essere politica di supporto al territorio per la crescita dello scalo e dell’occupazione.

Sono anni, ormai, che sentiamo parlare della nuova aerostazione passeggeri ma, purtroppo, il progetto non è mai passato allo stato esecutivo e ci auguriamo che le cose possano cambiare in fretta per il bene dello scalo e per l’intero indotto legato all’aerostazione.

Ci auguriamo scelte sostenibili per l’ambiente, per le infrastrutture dello scalo e delle operazioni di Scalo e che vengano intraprese azioni mirate alla riduzione delle emissioni in atmosfera degli impianti, con l’obiettivo di fare entrare lo scalo di Lamezia Terme nell’elenco dell’Airport Carbon Accreditation.

Qualificare in tal senso l’aeroporto lametino sarebbe veramente un fiore all’occhiello per la Regione Calabria.

Siamo convinti che questo sia un passaggio obbligato in quanto, porterebbe vantaggi sia economici (attraverso l’efficientamento energetico e la conseguente riduzione dei consumi di energia) che ambientali (abbattendo le emissioni in atmosfera) e, soprattutto, occupazionali.

Antonio D’Alessi

Direttivo Lega Lamezia T.