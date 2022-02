Lega Lamezia: Bene l’impegno sullo smantellamento del campo Rom

La segreteria cittadina, dopo il confronto con i propri rappresentanti politico-istituzionali e la condivisione in merito ai dettagli del progetto di sgombero del campo Rom di Scordovillo, esprime grande soddisfazione per l’impegno profuso e per gli sforzi fatti finalizzati a trovare una soluzione definitiva ad un problema che colpisce tutta la cittadinanza

Comunicato Stampa

Il campo Rom, nello specifico tra i più grandi del meridione, costituisce una vergogna per l’intera comunità e rappresenta una macchia indelebile sull’operato della vecchia politica che negli anni si è susseguita al potere e che non ha mai trovato una soluzione definitiva.

Da quanto abbiamo appreso, dall’ azione sinergica del Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto e dei rappresentanti della Lega On. Domenico Furgiuele, la Senatrice Tilde Minasi (in carica come Assessore regionale con delega all’inclusione sociale e terzo settore) ed il consigliere Pietro Raso, si è arrivati alla creazione di un piano studiato nei minimi dettagli, che determinerà lo sgombero dell’area in diverse fasi con la ricollocazione degli abitanti in diverse zone, evitando di creare un nuovo ghetto che possa portare disagio aggiuntivo alla città, con la conseguente bonifica dell’area ad oggi occupata.

Dal canto nostro ci auguriamo che tali sforzi possano portare presto i risultati sperati, con la progressiva integrazione delle famiglie Rom nella compagine cittadina, in quanto nel 2022 non è più tollerabile assistere ad un tale degrado sanitario, sociale e ambientale.

Il segretario cittadino Lega Lamezia T. Avv. Giuseppe Isabella

Il Coord. Prov. Lega CZ Area Tirrenica Antonio D’Alessi