Lega Lamezia: forti disagi per maltempo e scarsa manutenzione della città

La città di Lamezia Terme ormai da tempo versa in una condizione di abbandono, è sufficiente una giornata di pioggia a rendere poco sicure le strade cittadine

Comunicato Stampa

Si segnalano diversi tombini che saltano per la pressione dell’acqua che non riesce a defluire in quanto persiste un carente stato di manutenzione e pulizia al quale, si aggiunge, un mancato adeguamento della rete di raccolta delle acque bianche.

Oltre a questo annoso problema, che nel tempo si accentua sempre di più, si evidenzia lo stato di un manto stradale che puntualmente cede creando delle voragini, in cui malcapitati automobilisti finiscono per imbattersi con i propri mezzi subendo rovinosi danni.

L’ unico blando intervento è la segnalazione a posteriori con transenne e segnali stradali di pericolo, che per quanto necessari, a nulla servono se non si cerca di risolvere a monte il problema.

Prendendo atto della nomina degli ultimi assessori mancanti nella squadra di governo cittadino, a cui va il nostro augurio per un proficuo lavoro, ci si augura che vengano risolti nel più breve tempo possibile i problemi evidenziati, in quanto ora non ci sono più alibi per disattendere tali interventi oltre a quelli per la riqualificazione del territorio.

Come rappresentanti Lega del territorio lametino si resta a disposizione della cittadinanza per accogliere le istanze e le lamentele da portare a conoscenza nelle sedi più opportune.

Il Segretario cittadino Lega Lamezia Avv. Giuseppe Isabella

Il segretario Prov. Area Tirrenica CZ Antonio D’Alessi