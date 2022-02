Legalità Democratica: urge assessorato Energia, Ambiente e servizi pubblica utilità

Come per la Sicilia, anche in Calabria, serve l’assessorato dell’Energia, Ambiente e dei servizi di pubblica utilità

Comunicato Stampa

Condivido il pensiero del commissario della Lega Regionale calabrese Giacomo Francesco Saccomanno quando dichiara che si deve creare una struttura adeguata di tecnici capaci che, però, devono essere sostenuti da una guida politica competente e, pertanto, bisogna cominciare a pensare alla creazione di un assessorato adeguato che possa comprendere ambiente ed energia.

La Calabria deve pensare di mettere in campo proposte concrete per spendere i fondi europei e non perdere le opportunità del pnnr e per questi motivi serve un cambio di passo.

In Calabria non mancano le competenze e le proposte fattive e concrete per rilanciare il nostro territorio. Chi vuole il bene della Calabria deve essere unito su linee progettuali comuni, il bene dei cittadini deve essere al centro della nostra azione politica ed amministrativa.

Sui servizi pubblici essenziali nessuno puo’ pensare di derubare il nostro territorio, per questo siamo contrari a qualsiasi ipotesi di Multinazionali.

Lo dichiara il presidente dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.