Legambiente Lamezia: rimuovere carcassa animale spiaggiata al Cafarone

Il circolo di Legambiente di Lamezia Terme si dichiara molto preoccupato e chiede al comune di intervenire immediatamente a rimuovere la carcassa di animale spiaggiata in località Cafarone

Comunicato Stampa

A seguito dell’intervento dell’Asp che pur ne ha chiesto la rimozione orami da qualche giorno, il comune di Lamezia Terme non è ancora intervenuto per togliere il corpo in decomposizione dell’animale dalla spiaggia così come non è ancora intervenuto a rimuovere un cinghiale morto nei giorni scorsi in località Palazzo che a causa delle altissime temperature raggiunte è letteralmente esploso.

Poiché la rimozione delle carcasse spetta al comune del luogo in cui gli animali muoiono si invita l’amministrazione commissariale ad un celere intervento eliminando dalle strade e dalle spiagge i corpi in decomposizione degli animali affinché la situazione, anche per via del gran caldo di questi giorni, non possa diventare pericolosa per la salute pubblica.