Lella Golfo (Fondazione Bellisario) presenta il volume “Donne che fanno la differenza”

Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, in Calabria per la presentazione del volume Donne che fanno la differenza.

Nota stampa. Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, è in Calabria per presentare il libro Donne che fanno la differenza (Ed. Ricerche Marsilio). Il volume che vanta la prefazione di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica, riprende la storia di Marisa Bellisario straordinaria manager degli anni Ottanta. Imprenditrice di fama mondiale da cui la Fondazione prende il nome.

Nel volume anche le storie e le testimonianze di tante donne che ‘hanno fatto e continuano a fare la differenza’ in ogni ambito professionale. Oggi la Fondazione, grazie alla guida di Lella Golfo, ai preziosi insegnamenti dell’indimenticabile Marisa Bellisario aggiunge la forza del dialogo e della rete, diventando artefice e protagonista di tanti dei traguardi raggiunti dalle donne italiane.

“Quella della Fondazione è la storia di un’ambizione condivisa e di una solidarietà vissuta – è sottolineato nel volume – Un racconto positivo e vincente dedicato alle donne, perché diventino sempre più protagoniste della loro vita personale e professionale”.

Il tour di presentazione di Donne che fanno la differenza è partito ieri sera da Tropea nell’ambito della rassegna letteraria in corso in questi giorni nella ‘perla del Tirreno’. All’evento, oltre a Lella Golfo, hanno partecipato Teresa Ruberto, delegata provincia di Catanzaro per la Fondazione Bellisario; Teresa Saeli, Fai Vibo Valentia; Elena Sodano, presidente associazione Ra.Gi. Onlus. A moderare il dibattito la giornalista Concetta Schiariti.

Durante la presentazione Lella Golfo ha ricordato il fraterno amico, Antonio Catricalà, scomparso nei mesi scorsi, da sempre vicino alla Fondazione, strenuo e convinto convinto sostenitore della valorizzazione delle eccellenze femminili.

Lella Golfo sarà domani al Parco della Biodiversità dove presenterà il volume nell’ambito della rassegna letteraria Città di Catanzaro. Interverranno: Teresa Ruberto, delegata provincia Catanzaro Fondazione Bellisario; Adele Manno, presidente Soroptimist Catanzaro; Elena Grimaldi, presidente commissione donne del Rotary di Catanzaro modererà il dibattito. Durante questo incontro interverrà in streaming la giornalista Rai Tiziana Ferrario.