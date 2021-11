Lello Arena e Giorgia Trasselli in “Parenti serpenti”

Il 16 novembre 2021 ore 21,00 al Teatro Garden di Rende

Rende. Lello Arena e Giorgia Trasselli il 16 novembre 2021 alle ore 21,00, al Teatro Garden, di Rende con lo spettacolo “Parenti serpenti” di Carmine Amoroso per la regia di Luciano Melchionna.

Lo spettacolo è inserito nella Rassegna Teatro e Musica “Primafila” XIX edizione dell’Associazione “Novecento” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.

Il cartellone è entrato a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione Calabria, risultato tra i più importanti a livello culturale. “Parenti serpenti” è conosciuto dal grande pubblico grazie al film “cult” di Mario Monicelli del 1992: amara e divertente commedia di Carmine Amoroso, racconta un Natale a casa degli anziani genitori che aspettano tutto l’anno quel momento per rivedere i figli ormai lontani.

Una commedia in bilico tra irresistibile divertimento e crudeli cupezze di parenti che si trasformano in crudelissimi nemici. In scena oltre a Lello Arena e Giorgia Trasselli, Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Luciano Giugliano e Annarita Vitolo.

In quest’epoca in cui tutto e il contrario di tutto sono la stessa cosa ormai, con questa commedia passeremo dalle risate a crepapelle per il tratteggio grottesco e a tratti surreale dei personaggi al più turpe cambiamento di quegli esseri che – chi di noi non ne ha conosciuto almeno uno? – da umani si trasformeranno negli animali più pericolosi e subdoli: i serpenti.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Altomonte, Castrovillari, Mormanno e Rende

BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA www.ticketwebonline.com .

Ulteriori informazioni, potranno essere richiesti all’Associazione Culturale Novecento 3880565704