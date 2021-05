L’estate in tavola con le insalatone: piatto unico per tutti i gusti

L’estate in tavola: la nostra rubrica Le ricette della domenica si trasforma in un appuntamento prettamente estivo per delle preparazioni, sempre facili e veloci com’è nel nostro stile, ma soprattutto fresche e leggere. Perfette per i pranzi e le cene della bella stagione.

La nostra carrellata di pietanze, per questo primo appuntamento dell’Estate in tavola vi propone un piatto unico che è un classico ovvero le insalatone che possono variare a seconda dei gusti. Ci sono quelle col pesce, con la carne e quelle con sole verdure per la gioia di vegetariani e vegani.

Insalatona: facile, veloce e ricca di gusto. L’insalatona è, per i tanti ingredienti che la compongono, un misto di sapori, consistenze e colori. Come e con cosa farla? Beh, avete davvero l’imbarazzo della scelta! Da quella classica con uova, pomodori, mozzarella e misticanza a quella greca con pomodori, cipolla rossa, olive verdi e nere, origano, cetrioli, e qualche tocchetto di feta.

E poi ci sono le tante divagazioni sul tema come l’insalatona col tonno scottato (ma si può adoperare anche quello in scatola), il cipollotto, la salsa alla senape e qualche spinacino fresco. E poi ci sono le insalatone belle ricche come la famosa nizzarda con pomodori, acciughe, uova sode, cipolle, tonno, peperoni e qualche foglia di basilico.

Per chi ama la carne, l’insalatona col petto di pollo grigliato è un must. Prima di grigliare la carne si consiglia di marinarla in olio e spezie. Dopo averla arrostita alla griglia (vi ricordiamo che il pollo deve essere sempre ben cotto altrimenti è immangiabile) la carne si taglia a tocchetti o a listarelle e si unisce ai classici pomodori, lattuga, cetrioli, olive, avocado e per chi lo gradisce anche un po’ di cipollotto. Una delle insalate più famose al mondo a base di pollo è la Caesar Salad che, oltre alla carne, prevede crostini di pane soffritti, parmigiano, lattuga e senape dolce.

La varietà delle insalate estive è davvero infinita; ad esempio per chi ama il pesce è molto fresca e leggera quella con i gamberi appena scottati da abbinare con un bel po’ di misticanza. E poi non dimenticatevi che nelle insalate estive vi potete sbizzarrire aggiungendo anche la frutta come anguria e melone.

Per condire questi gustosissimi piatti unici è sempre bene utilizzare l’olio extra vergine d’oliva a cui aggiungere a piacere o limone, o aceto balsamico; e ancora le insalatone le potete accompagnare con maionese, salsa yogurt e guacamole. E che l’estate in tavola abbia inizio!