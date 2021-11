L’eurodeputato Pedicini: “Parliamo del Sud in Europa”

Sabato l’eurodeputato Greens/Efa Piernicola Pedicini, vicepresidente del Movimento 24 Agosto – Equità territoriale, ospiterà a Spezzano della Sila (Cs) un evento dal titolo “Il Meridione e l’Europa – Storie, geografie e attualità delle disuguaglianze territoriali”

Comunicato Stampa

Durante la serata è prevista l’esibizione di musica popolare de “La Brigata Fra’ Diavolo” con l’esecuzione di alcuni brani dell’album ‘Musiche Meridionali’ e ‘Terre del Sud’.

Queste serate sono il proseguimento di un percorso di incontri inaugurato ad agosto nelle aree interne della Campania – racconta Pedicini – con cui ci poniamo l’obiettivo di rafforzare il dibattito sul Sud, che sul piano nazionale è volutamente sbilanciato sulle inefficienze di quest’area del Paese, rispetto al ricco e produttivo Nord.

Per declinare questi concetti abbiamo scelto una formula che è una sfida alla comunicazione politico istituzionale così come la conosciamo: è soprattutto attraverso la musica, scritta nei dialetti del Sud, che raccontiamo la storia del Mezzogiorno e ribadiamo alcuni concetti, come quello di identità, di equità territoriale, di una storia spesso dimenticata.

Sabato al Convento San Francesco Di Paola, a Spezzano della Sila, affronteremo questi temi, ma parleremo anche delle opportunità che al Sud potrebbero dispiegarsi con l’attivazione di particolari canali europei che potrebbero consentire lo sviluppo e la valorizzazione delle vocazioni proprie del Mezzogiorno, conclude l’eurodeputato.

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝟐𝟎 𝐍𝐎𝐕𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐎𝐑𝐄 𝟏𝟖.

Sala di rappresentanza comunale del Convento San Francesco di Paola – Spezzano della Sila (CS)

INTERVENGONO

Salvatore Monaco – Sindaco Spezzano della Sila (CS)

Marco Curcio – Consigliere del Comune di Spezzano della Sila con delega ai Fondi Comunitari PNRR

Mario Cosenza – Referente regionale M24AET Calabria

Paolo Mandoliti – Economista M24AET Calabria

Salvatore Iazzolino – Docente di Lettere, ex sindaco di Casole Bruzio

Piernicola Pedicini – Eurodeputato del Gruppo GREENS/EFA

PRESENTA

Gianluca Mendicino – Consigliere al comune di Spezzano della Sila con delega allo sport, promozione del territorio e comunicazione.

A seguire concerto

Brigata Fra’ Diavolo