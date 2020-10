L’ex vicepresidente Nino Spirlì nuovo governatore della Regione Calabria

L’improvvisa scomparsa della governatrice Jole Santelli pone alla guida della Regione Calabria il vicepresidente Nino Spirlì, esponente della Lega.

Secondo lo statuto regionale “si procede parimenti a nuove elezioni del consiglio e del presidente della giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del presidente”. Nuove elezioni, dunque, che dovrebbero tenersi entro sessanta giorni dalla scomparsa o decadenza del governatore. Lo statuto stabilisce che fino all’elezione del nuovo presidente della Regione e della nuova giunta, il governo regionale rimane in carica per l’ordinaria amministrazione “e la carica di presidente della Regione è assunta dal vicepresidente”. Red.