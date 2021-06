Libertas Lamezia, buona la prima. Vittoria a San Giovanni in Fiore

Atletica. Riprese le corse su strada

Inizio con il botto per la Libertas Lamezia del presidente Gregorio Sesto che si aggiudica la “11^ Corrinfiore – Memorial Talerico “, valida quale prima prova regionale del Cds Master corsa su strada, disputata domenica 27 giugno a San Giovanni in Fiore, organizzata dalla A.s.d. Jure Sport.

Sono stati 1457 i punti conquistati dalla Libertas Lamezia, seguita dalla Cosenza K42 con 1368 punti e dalla Marathon CS con 985 punti.

La gara ha avuto luogo su un percorso cittadino che si è articolato in un giro di 3km da ripetere tre volte. Planimetria del percorso molto impegnativa per la notevole pendenza di almeno l’8% con punte del 10%, che ha messo a dura prova i circa 120 atleti partecipanti. Tra l’altro in una giornata caratterizzata da gran caldo.

Diversi i podi degli atleti lametini impreziositi dal 3^ posto assoluto di Maggisano, oltrechè 1° di categoria M35. Tutti i runners della Libertas si sono fatti apprezzare come sempre per la consueta caparbietà ed attaccamento alla maglia, nonostante qualcuno in precarie condizioni fisiche, oltre a diverse assenze pesanti.

Nel dettaglio i vari podi conquistati dagli atleti lametini nelle rispettive categorie di appartenenza. M60: Isabella 2°, Villella 3°. M55: Guzzo 3°. M50: Critelli E. 3°. M35: Tucci 2°. Piazzamenti rilevanti e podi anche con le atlete Libertas nella categoria F50: Tarantino 2°, Buyanova 3°, Taiani 4°.

Soddisfatto a fine gara il presidente Sesto: “Indipendentemente dal risultato positivo della gara ringrazio tutti i partecipanti che hanno dimostrato tantissimo attaccamento e disponibilità nel voler essere presenti alla prima prova del campionato regionale. Come sempre abbiamo ben figurato a livello individuale con tanti podi, ci auguriamo sia la prima di tante vittorie”.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 25 luglio a San Pietro a Maida per la “2^ La Paesana – Memorial De Sando” organizzata proprio dalla Libertas Lamezia.