Dal Liceo “Fiorentino” di Lamezia regali per i bambini ricoverati in Pediatria

E dalla concattedrale esibizione degli studenti per i piccoli ospiti dell’ospedale Papa Giovanni II«Doniamo un sorriso». Una bellissima ed edificante iniziativa quella realizzata dal Liceo Classico Artistico – Biomedico “Fiorentino” rivolta ai bambini ricoverati in Pediatria all’ospedale Papa Giovanni Paolo II.

Una delegazione di docenti ha consegnato loro i regali natalizi; mentre gli studenti si sono esibiti per i bimbi ammalati dal complesso inter parrocchiale di San Benedetto attraverso un collegamento video.

Un’esperienza davvero lodevole che ha coinvolto tutte le componenti del liceo guidato dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli: docenti e studenti. Insieme per regalare un sorriso ai bimbi ospiti del reparto di Pediatria in questo periodo che dovrebbe essere solo di festa.

I docenti sono stati accolti dalla dottoressa Mimma Caloiero, direttrice dell’unità complessa di Pediatria dell’ospedale di Lamezia.

Presente anche la dottoressa Stefania Renne (per il Liceo Biomedico).

All’interno del Fiorentino, infatti, da alcuni anni è presente l’indirizzo di studi «Biomedico» che in sostanza traccia la strada e prepara gli studenti che poi si iscriveranno in Medicina.

Parallelamente alla distribuzione dei doni natalizi, dalla concattedrale di San Benedetto, gli studenti del Fiorentino, accompagnati da un gruppo di docenti) si sono esibiti per i bimbi malati ricoverati in pediatria con attività ludiche ed artistiche veicolate via web

L’evento dal complesso inter parrocchiale ha avuto inizio con il saluto di Don Domenico Cicione Strangis , rettore di San Benedetto.

Per il Liceo Classico – Artistico – Biomedico ha portato i saluti la vicepreside professoressa Tiziana De Fazio.