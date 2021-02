Il Liceo, con i suoi 5 indirizzi Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale, Musicale e Coreutico, continua ad essere scelto per la sua offerta formativa completa e globale

Anche quest’anno il Liceo “Tommaso Campanella” si conferma, tra i Licei cittadini, al primo posto per numero di iscritti. Il risultato ottenuto è di alto profilo e conferma il trend positivo già espresso nei numeri gli scorsi anni. Indubbiamente il risultato ottenuto è il segnale di una scuola che dialoga col territorio e che sa rispondere ai multiformi bisogni dei ragazzi e delle famiglie, nella massima cura di un ambiente sereno e positivo. E soprattutto paga l’innovazione.

Il Liceo, con i suoi 5 indirizzi Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale, Musicale e Coreutico, continua ad essere scelto per la sua offerta formativa completa e globale che mostra la capacità di perfezionare strutture, modalità e competenze comunicative delle lingue straniere, cura le dinamiche socio-culturali internazionali e riflette sui fenomeni etici ed economici nel mondo della crisi globalizzata. Il Liceo Campanella, infatti, sa evolversi negli anni per poter offrire ai suoi studenti nuove opportunità culturali e sociali, coniugando la multiculturalità e l’educazione plurilingue con una struttura umanistico-scientifica che garantisce una preparazione di eccellenza, non solo nell’ambito universitario ma anche nel mondo del lavoro.

In questo momento particolare di chiusura dovuto alle restrizioni che il Covid-19 ha imposto, il Liceo ha saputo reinventare il percorso di orientamento offerto ai ragazzi delle scuole medie.

La prof.ssa Lina Serra, referente per l’orientamento, unitamente ad un team variegato e competente, ha coordinato tutte le attività con una sinergica serie di incontri in videoconferenza per la presentazione della scuola, confluiti nelle settimane di open week e open day, sia in streaming che in presenza. Grazie a lezioni e tour virtuali i genitori e i ragazzi, con appuntamenti scaglionati, hanno avuto l’opportunità di conoscere l’offerta formativa “visitando” i laboratori di cui il liceo è dotato e interagendo con docenti e studenti.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Susanna Mustari ha espresso piena soddisfazione per i numeri e il lavoro svolto da tutto il corpo docente: «Guardiamo con grande fiducia al prossimo anno scolastico. Ripartiamo con oltre 240 iscrizioni alla prima classe – ha osservato –, un chiaro segno di quanto sia cresciuta ed apprezzata la qualità dell’offerta formativa a favore del territorio e l’affermazione degli esiti formativi a distanza. Cerchiamo, in stretto rapporto con le istituzioni locali e il territorio, di curare tutti gli aspetti didattici e organizzativi, con attenzione e passione per il successo formativo di ogni studente». Nell’anno in corso le difficoltà legate alla pandemia hanno causato notevoli problemi, affrontati con il costante utilizzo della didattica a distanza che, dal primo febbraio, ha lasciato spazio, con un piano di turnazioni, a quella in presenza.

Nonostante i numerosi ostacoli dettati da un nuovo modo di concepire l’azione didattica, il Liceo “Tommaso Campanella” ha reagito con entusiasmo, promuovendo momenti di approfondimento e sviluppo finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze. La Scuola, anticipa la Dirigente Mustari, parteciperà a eventi di portata nazionale ed internazionale quali le olimpiadi di Italiano, di Filosofia e di Debate. Fiore all’occhiello l’importante invito ricevuto a partecipare alla 45° conferenza annuale internazionale UNIS-ONU che si terrà il 18 e il 19 marzo 2021 e che vedrà i nostri ragazzi presenti all’intervento di Anthony Fauci, l’ immunologo statunitense a capo dell’istituto statunitense Naid (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). Per la nostra scuola è un’attestazione di fiducia e di stima, con il vanto di aver ricevuto un finanziamento americano, il “financial aid”.