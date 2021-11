Lidia Vescio, dirigente PD :”sdegno per quanto avvenuto a Cosenza“

“Il Partito Democratico ha altri valori, scuse pubbliche alla comunità di Sambiase”



Stamattina si è tenuta una riunione tra i Presidenti Delle Commissioni Provinciali per il Tesseramento del Partito Democratico e Il Presidente della Commissione Regionale per il Tesseramento del Pd, durante la quale si è espresso il massimo sdegno per gli atteggiamenti posti in essere da alcuni partecipanti all’Assemblea Provinciale del Pd Cosenza, lo scorso 25 novembre.

Il Partito Democratico ha un’altra storia ed altri valori, questi casi rimangono casi isolati e tutta la comunità democratica esprime sdegno per simili atteggiamenti.

Aver impedito il regolare svolgimento dell’assemblea tenutasi a Cosenza, è oltremodo offensivo nei confronti di tutto il Partito Democratico.

La libertà di parola e manifestazione del proprio pensiero, sono diritti inviolabili garantiti dalla nostra Costituzione e di cui il partito si fa portavoce, custode e garante. Non tolleriamo la loro limitazione da parte di nessuno e per nessun motivo.

La violenza verbale e fisica manifestata nei confronti della dirigenza del Partito Democratico presente a Cosenza, è inaccettabile, da condannare fermamente e con convinzione.

In particolare, massima solidarietà ad Italo Reale, che ha subito un attacco vergognoso e deplorevole.

Inoltre,- come Dirigente del Partito Democratico- originaria, residente ed innamorata di Lamezia Terme e della mia comunità sambiasina, senza entrare troppo nel merito delle parole utilizzate, le quali non meritano neppure di essere analizzate per la pochezza del contenuto, chiedo a nome di tutti rispetto e scuse pubbliche per la comunità di Sambiase.

Simili atteggiamenti sono inaccettabili e non passeranno inosservati. Il Partito Democratico ha intrapreso un percorso di rigenerazione e cambiamento che probabilmente non è gradito a tutti, ma verrà portato a termine con determinazione e costanza.

Come Presidente della Commissione di Garanzia per Tesseramento della Provincia di Catanzaro ho partecipato a numerosi dibattiti, non è mai avvenuta una situazione del genere, perciò ricordo a tutti che è possibile esprimere la propria opinione e il proprio dissenso verso l’operato di chiunque, in maniera educata e rispettosa.