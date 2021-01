Lions Lamezia Valle del Savuto, alberi in memoria delle vittime del Covid

Il Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, da me rappresentato in qualità di Presidente, ha inteso intraprendere un progetto denominato “Messa a Dimora degli Alberi in Memoria dei Deceduti per Pandemia Covid”, attraverso cui vuole conferire un Albero da adottare, sistemandolo in un luogo di facile fruibilità pubblica

Comunicato Stampa

L’albero vuol rappresentare un simbolo di speranza e di vita in un momento particolarmente difficile per l’intera umanità.

Attraverso questa mirabile intuizione progettuale, il nostro Club intende proporsi con sensibilità nei confronti della grave problematica sociale venutasi a creare con l’emergenza pandemica, chiedendo momenti collaborativi con le Istituzioni Pubbliche, perché ritiene che solo attraverso l’unità di intenti si riesca a trasmettere fiducia e garanzia per il futuro ai nostri cittadini.

In particolare, per avvicinare l’albero alla triste attualità e per esaltare il valore della memoria, vorremmo fosse indicato con una targa in ricordo il nome delle persone scomparse a causa della pandemia.

La consegna degli alberi avverrà con una manifestazione, rispettando tutte le disposizioni anti-Covid, presso l’area antistante il complesso interparrocchiale di San Benedetto in Lamezia Terme, via Perugini affianco il Palazzo di Città, in data 27 gennaio 2021 alle ore 15.30, in presenza di Sua Eccellenza Giuseppe Schillaci, Vescovo di Lamezia Terme.

La provenienza degli alberi, per gentile concessione, è costituita dal Parco della Biodiversità, gestito dal Raggruppamento Carabinieri del Reparto Biodiversità di Mongiana, che si ringrazia.