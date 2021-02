Lista Unica Decollatura: obiettivo prioritario è garantire la governabilità

Garantire la governabilità è l’obiettivo prioritario di Lista Unica, ormai costituita in Movimento Politico con Statuto, Codice Etico e norme di comportamento nella campagna elettorale

Comunicato Stampa

“Abbiamo strutturato Lista Unica come Movimento Politico – dichiarano i promotori Mario Perri e Gigi De Grazia – con tanto di Statuto, Codice Etico e Norme di Comportamento per la prossima campagna elettorale.

Lista Unica, in una situazione politicamente molto frammentata e con la presenza di gruppetti autoreferenziali che di plurale hanno solo il nome, che da anni è stata presente con candidati e consiglieri eletti, svolgendo una attività di minoranza attiva e puntuale, oggi ha deciso di darsi una organizzazione stabile e pertanto si è dotata di uno statuto (simile a quello di un’altra organizzazione operante da anni in altra realtà territoriale), di un Codice Etico e di Norme di Comportamento per la campagna elettorale.

E’ un ulteriore esempio del modo come va affrontata la situazione politica decollaturese: con serietà, competenza, trasparenza e legalità.

Molto importante per noi è l’allegato al Regolamento che disciplina i comportamenti degli eletti di Lista Unica che saranno impegnati, sia in maggioranza e sia in minoranza, ad evitare imboscate per commissariamenti anticipati.

Noi in questo senso siamo stati sempre corretti – ricordano Mario Perri e Gigi De Grazia – perché nei momenti di difficoltà dei Sindaci Cardamone e Brigante abbiamo sempre offerto il sostegno disinteressato per evitare lo scioglimento del Consiglio e quindi oggi lo siamo ancora di più nei confronti degli elettori predisponendo ulteriori strumenti per migliorare l’attività amministrativa del Comune e la durata delle amministrazioni per l’intero spazio loro assegnato.

Ecco il testo dello Statuto del Movimento Politico di lista Unica:

STATUTO dell’ASSOCIAZIONE “LISTA UNICA per il bene di Decollatura”

1. Denominazione

E’ costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l’associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro di partecipazione politica e culturale “Lista Unica per il bene di Decollatura”, in sigla “Lista Unica”.

2. Sede e durata

L’Associazione ha sede in Decollatura. Lo spostamento della sede legale nell’ambito del territorio comunale di Decollatura, non comporta modifica statutaria ed è di competenza del Coordinamento che potrà anche istituire altre sedi operative.

L’Associazione ha durata illimitata.

3. Principi ispiratori e finalità

L’Associazione ha come scopo di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e culturale di Decollatura anche promuovendo ed organizzando, anche in accordo con altre forze politiche e movimenti, una lista di candidati per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Lista Unica crede nell’impegno sociale e politico come servizio alla comunità, finalizzato al raggiungimento del bene della collettività. Rifiuta clientelismi e personalismi, si richiama al senso di responsabilità, indispensabile per costruire un mondo più giusto e più equo. Ritiene che l’unica soluzione alla crisi della politica sia l’impegno attivo per il bene comune, l’ascolto dei bisogni dei cittadini e la ricerca di risposte efficaci e condivise.

Lista Unica intende promuovere un metodo di lavoro che coinvolga la cittadinanza nell’espressione dei bisogni come nelle scelte. Per questo occorre coinvolgere le forze che dal basso si occupano, con passione e competenza, della comunità locale (associazioni, parrocchie, circoli, gruppi informali, singoli cittadini…) e trovare con loro una strada per affrontare problemi e criticità.

Il Metodo politico di Lista Unica si fonda su 5 Principi Fondamentali:

· Principio del servizio – Politica come servizio alle persone, volta a creare benessere per la collettività e a tutelare la cosa pubblica con onestà e nel rispetto delle regole del vivere civile.

· Principio dell’azione sul territorio – Impegno nell’interesse della comunità di appartenenza.

· Principio della partecipazione – Politica come partecipazione / progettazione condivisa.

· Principio di verifica dell’efficacia – Costante verifica dell’utilità delle risposte politiche nella risoluzione degli specifici bisogni dei cittadini.

· Principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future – Un utilizzo oculato delle risorse del territorio e la cultura dei valori fondamentali del vivere civile.

4. Adesione all’Associazione

Ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età può aderire all’Associazione. Con la sottoscrizione della domanda di adesione iI soci accettano il presente statuto, si impegnano ad agire per realizzarlo e sottoscrivono il Regolamento impegnandosi a rispettarlo e farlo rispettare.

La domanda di adesione all’Associazione dovrà essere presentata al Coordinamento, secondo le modalità da esso stabilite. Il Coordinamento potrà respingerla entro 30 giorni dalla presentazione, solo con risposta motivata; il diniego all’adesione sarà comunicato all’interessato che avrà 30 giorni di tempo per ricorrere contro il diniego.

All’atto dell’adesione dovrà essere versata la quota associativa per l’anno in corso.

L’adesione è annuale e scade al termine di ogni anno solare; il rinnovo dell’adesione si considera perfezionato al versamento della quota associativa. L’importo annuale della quota associativa è fissato dal Coordinamento.

L’elenco dei soci dell’Associazione è pubblico.

5. Esclusioni

La qualifica di Socio può essere perduta su delibera del Coordinamento per:

dimissioni presentate per iscritto al Coordinamento;

mancato pagamento della quota di iscrizione entro 90 giorni dall’inizio dell’anno sociale;

inosservanza dei principi e delle disposizioni dello Statuto o del Regolamento;

danni morali o materiali arrecati all’Associazione o ai suoi beni;

condanna per reati penali con sentenza passata in giudicato;

decesso.

Esclusi i casi di dimissioni e decesso, l’esclusione dall’Associazione deve essere motivata dal Coordinamento e prontamente comunicata all’interessato.

6. Diritti dei soci

Ogni Socio ha il diritto di:

a) partecipare alle attività, ai dibattiti e alle decisioni dell’Associazione con libertà di proposta;

b) esprimere e sostenere il proprio punto di vista e la propria opinione, senza che ciò possa portare ad alcun tipo di sanzione disciplinare

c) essere informato delle decisioni e delle iniziative dell’Associazione

d) eleggere i membri del Coordinamento

e) essere eleggibile nel Coordinamento, se maggiorenne

7. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei soci

Il Presidente

Il Coordinamento

L’Assemblea degli amministratori comunali

8. L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo decisionale sovrano dell’Associazione; ad essa spettano tutte le deliberazioni non espressamente delegate al Presidente o al Coordinamento dal presente Statuto o dal Regolamento.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente:

almeno una volta all’anno in sede ordinaria, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo dell’Associazione

su richiesta del 25% dei membri del Coordinamento

su richiesta del 10% dei Soci

ogni volta che il Presidente ne ravvisi l’esigenza

L’Assemblea si intende validamente costituita:

in sede ordinaria

in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, del 20% + 1 dei soci

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti

in sede straordinaria

in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, del 50% + 1 dei soci

in seconda convocazione con la presenza, personale o per delega, del 20% + 1 dei soci

La modalità di convocazione e la rappresentanza per delega all’Assemblea dei soci sono normate dal Regolamento. Salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto o dal Regolamento, le deliberazioni dell’Assemblea si intendono prese con il voto della maggioranza semplice dei soci presenti.

9. Il Presidente e il Vice-Presidente

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, è il garante del rispetto delle regole e della democrazia interna all’Associazione, rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha la firma sociale.

Convoca e dirige il Coordinamento, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dello Statuto e del Regolamento nonché tutti gli atti utili o ritenuti necessari per la presentazione delle liste e dei candidati dell’Associazione alle consultazioni elettorali.

Il Presidente è eletto tra i Soci dall’Assemblea dei Soci congiuntamente con l’elezione del Coordinamento e rimane in carica per tre anni. Può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Vice-Presidente assiste il Presidente in tutte le sue attività e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice-Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica per tre anni.

10. Il Coordinamento

Il Coordinamento realizza e mette in pratica le linee politiche fissate dall’Assemblea dei Soci.

Inoltre il Coordinamento:

elegge al proprio interno il Tesoriere ed eventuali altri ruoli previsti dal Regolamento

delibera in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soci

coordina le attività dei soci sul territorio

è garante del rispetto del presente Statuto e del Regolamento

delibera, previa consultazione dell’Assemblea, in merito alle liste elettorali

propone all’Assemblea l’approvazione e le modifiche al Regolamento

delibera in merito alle modifiche al simbolo

Il Coordinamento è costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un numero di membri, eletti dall’Assemblea, in numero non inferiore a 3, e comunque in numero dispari.

I membri del Coordinamento rimangono in carica per 3 anni e possono essere rieletti; le modalità di candidatura e di voto sono definite dal Regolamento.

Il numero totale dei membri del Coordinamento è definito nel Regolamento, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguata rappresentatività alla presenza dell’Associazione nelle diverse realtà territoriali.

11. L’Assemblea dei candidati e degli amministratori comunali

I candidati nella lista presentata da Lista Unica ed i consiglieri comunali eletti costituiscono l’organo deputato all’attuazione pratica del programma politico amministrativo sia nel caso di vittoria elettorale e sia nel caso di presenza come minoranza consiliare.

Qualora Lista Unica dovesse risultare vincitrice nella competizione elettorale, l’Assemblea dei candidati e degli amministratori in carica, presieduta dal Capogruppo, si atterrà scrupolosamente al regolamento, vedi allegato 1, predisposto al fine di prevenire conflittualità interne e pericoli per l’interruzione dell’attività amministrativa.

12. Patrimonio e rendiconto

L’Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

godimento di eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà o detenuti a qualunque titolo;

quote di iscrizione e contributi dei Soci;

contributi volontari da persone fisiche, persone giuridiche e altre associazioni;

contributi da Istituzioni Comunitarie ed Enti pubblici;

eventuali donazioni e lasciti testamentari;

entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali, attivate solo in via occasionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

In occasione dell’Assemblea ordinaria annuale il Tesoriere presenta all’Assemblea il Rendiconto consuntivo delle entrate ed uscite dell’anno precedente, sottoponendolo all’approvazione dei soci.

12. Regolamento

Il Regolamento disciplina la vita dell’Associazione, la convocazione delle Assemblee e tutto quello che riguarda la vita dell’Associazione stessa che non sia espressamente disciplinato dal presente Statuto.

13. Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto vengono discusse, su proposta del Coordinamento, dall’Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria ed approvate con il voto della maggioranza dei soci presenti.

14. Scioglimento

La delibera di scioglimento dell’Associazione viene discussa dall’Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria e deve essere approvata dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento l’Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore.

Gli eventuali residui attivi, beni e altre proprietà dell’associazione dovranno essere trasferiti ad altro ente associativo analogo o ad ONLUS.

15. Norma finale

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto e nel Regolamento si fa riferimento al Codice Civile.

Allegato 1 REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI CANDIDATI E DEGLI AMMINSTRATORI COMUNALI

I candidati della Lista Unica e gli amministratori comunali eventualmente eletti riconoscono che l’obiettivo prioritario è quello di evitare ulteriori commissariamenti del Comune di Decollatura e pertanto saranno impegnati, sia nel ruolo di maggioranza e sia in quello di minoranza, a rispettare il dibattito democratico in Consiglio Comunale ed a non partecipare ad imboscate tendenti a far decadere il Sindaco ed il Consiglio democraticamente eletto.

Per raggiungere l’obiettivo, di cui sopra, i candidati di Lista Unica stabiliscono che:

1. I consiglieri eletti dovranno partecipare assiduamente a tutte le sedute del Consiglio Comunale;

2. Eventuali dissensi in merito a proposte o a decisioni del Sindaco e della Giunta devono essere sottoposte all’attenzione dell’assemblea dei candidati e degli amministratori comunali che entro 3 giorni dovrà riunirsi per esaminare e dirimere ogni questione;

3. I consiglieri saranno impegnati a sostenere tutte le proposte meramente attuative di punti programmatici sottoposti al giudizio degli elettori e riportati nel programma amministrativo. Eventuali dissensi o distinguo, su singole proposte in Consiglio Comunale, sono comportamenti perfettamente legittimi purché non ostacolino l’approvazione delle delibere;

4. Le proposte ratificate dall’Assemblea dei candidati e degli amministratori con il voto favorevole di almeno 5 componenti del consiglio saranno votate dall’assise consiliare con l’eventuale astensione dei consiglieri che pur non condividendo permetteranno però, con la loro presenza, la prosecuzione dei lavori e l’adozione degli atti;

5. Le proposte che saranno portate avanti dagli amministratori di Lista Unica, in Giunta e nel Consiglio Comunale, saranno preventivamente rese pubbliche ai cittadini e sottoposte anche all’Assemblea dei Candidati e degli Amministratori Comunali per i fini di cui ai punti precedenti;

6. I candidati di Lista Unica, risultati non eletti, espleteranno volontariato Civico collaborando con l’Ufficio del Sindaco e degli assessori e si impegnano a seguire l’attività amministrativa ed a fornire il massimo supporto ai loro colleghi;

7. Eventuali discussioni o liti fra gli amministratori di Lista Unica saranno devoluti al Coordinamento, la cui decisione sarà impegnativa per entrambe le parti;

8. E’ un impegno di tutti evitare polemiche e dissensi continui, nei confronti del Sindaco o della maggioranza, che possano pregiudicare la vita dell’amministrazione e pertanto ogni candidato, se eletto, in caso di dissenso insanabile opterà per le dimissioni piuttosto che passare alla minoranza;

9. Gli amministratori di Lista Unica si atterrano scrupolosamente al Codice Etico di Lista Unica che impedisce l’accettazione di regali o altre utilità da parte di cittadini e fornitori del Comune