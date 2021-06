Litorale lametino, stessa spiaggia stesso mare sporco

LAMEZIA. Prima domenica d’estate con un rituale che si ripete ormai da quasi vent’anni: il mare sporco

Ai primi bagnanti che oggi hanno avuto l’infelice idea di passare qualche ora in spiaggia, il mare si è presentato con tutta la sua bruttezza e sporcizia.

No. Non sono le foto dell’anno scorso, non è l’articolo di qualche anno fa. La notizia è di oggi, è fresca fresca. Ma la storia è vecchia. E non sappiamo più nemmeno come esprimere la nostra amarezza e la nostra rabbia. Abbiamo finito la pazienza e anche le parole.

m.s.