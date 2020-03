Lo spirito della resilienza: La Camiceria di Pier Paolo La Rosa e Blu Star di Alessi, consegnano le mascherine alla Polizia Municipale

Il momento storico che stiamo vivendo sarà probabilmente tramandato come uno dei più difficili ed imprevisti che l’umanità ricordi. Sofferenza, morte con preclusioni nemmeno immaginabili tra cui il divieto di funerali e matrimoni, genitori e figli che non hanno nemmeno la possibilità di abbracciarsi e sfiorarsi. Si sente come non mai il bisogno di stare vicini, di non essere dimenticati, di non restare completamente soli è importante dare sostegno all’altro, anche telefonicamente o con una video chiamata, gli strumenti li abbiamo. È anche il momento dove c’è tanta gente che impegna tempo ed energie a favore di altri, si può fornire un aiuto in mille modi, questo aspetto che è insito nel concetto di “resilienza” deve contraddistinguerci. A noi oggi piace sottolineare una iniziativa della Camiceria Pier Paolo La Rosa e Blu Star di Alessi che tramite l’associazione malati cronici hanno provveduto alla consegna di mascherine al corpo della Polizia Municipale. Un bel gesto, come tanti altri presenti in città, alle quali saremmo lieti poter dare risalto. La Camiceria di Pier Paolo La Rosa e Blu Star di Alessi continueranno questa meritevole opera anche nei prossimi giorni. Gesti di tale rilevanza sono anche espressione di speranza, un’iniezione di fiducia, capaci di sconfiggere il virus dell’indifferenza sociale. Al mondo della solidarietà, da parte nostra, va un grazie collettivo, poiché essa risveglia le coscienze sopite di chi si chiude in sé stesso rimanendo solo. Facciamoci forza a vicenda, facciamoci compagnia, prendiamo esempio da chi si è ingegnato ed ha dato vita alla catena della solidarietà, ognuno di noi è un anello di questa catena che ci ricorda di continuo di non essere affatto soli.

Riccardo Cristiano