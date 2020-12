La Lucky Friends partecipa al flashmob per la Giornata della Disabilità

Neppure la Zona Arancione ferma il flashmob dei ragazzi della Lucky Friends per la Giornata della Disabilità

Lo sport vissuto virtualmente, ma sempre compagno di queste triste giornate per i nostri atleti, ha saputo dare loro la carica e l’entusiasmo distrutti da questa pandemia, ribadiscono il presidente e lo Staff Tecnico della Lucky Friends.

Un flash mob 2020 quindi molto sentito nella speranza di una ripartenza che vedrà in programma tantissime e prestigiose iniziative sportive e non nonostante il lockdown imposto dalla zona arancione.

L’allegria dei ragazzi della Lucky Friends colorerà infatti il web in occasione della giornata mondiale della disabilità del 3 dicembre, che, grazie alla preparazione della Coach Mancuso, farà tappa anche nelle case degli atleti e famiglie lametine con il Flash Mob Special Olympics 2020, un appuntamento che i ragazzi della Lucky Friends onorano per il sesto anno consecutivo.

“La giornata mondiale della disabilità noi la celebriamo tutti i giorni” – commentano il presidente della Lucky Friends Cortese e il direttore La Chimea – “è una giornata simbolica per noi, e vogliamo soprattutto far sorridere i nostri ragazzi. Quest’anno – ha aggiunto –siamo obbligati a restare a casa per il flashmob 2020”.

Domani è il grande giorno, infatti per noi il 3 dicembre ha sempre rappresentato una data significativa.

Negli ultimi anni abbiamo celebrato la giornata mondiale delle persone con disabilità con il FlashMob, un evento tanto amato dagli atleti Special Olympics, l’assembramento per antonomasia!!

Le condizioni sanitarie attuali non ci permettono di proporlo nuovamente, non nella modalità tradizionale, non solo il Flashmob ci sarà lo stesso, in versione virtuale su Zoom, ma sarà l’evento apripista per un importante appuntamento: la prima convention nazionale di Special Olympics Italia.

Alle ore 17.00 saranno con noi tanti atleti, tanti ospiti e testimonial quali Paolo Bonolis, Alessandro Del Piero e Luca Parmitano e tanti altri ancora che negli anni hanno sostenuto il Movimento!

E a seguire anche la prima convention regionale Calabria, con presentatrice di eccezione la nostra plurimedagliata ai mondiali Abu Dhabi 2019 Miriam Molinaro e protagonista di Sport Energia per La Vita il Nostro Campione mondiale Cristian Macri’ per la testimonianza di inclusione lavoro.