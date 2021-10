Ludovica Zoccali eletta Rappresentante Nazionale Young Fidapa BPW ITALY

In questi giorni, al CDSHotels Terrasini di Città del Mare (Palermo), si è tenuta la 39ma Assemblea Nazionale Fidapa BPW ITALY

Durante i lavori assembleari, socie fidapine provenienti da tutte le sezioni d’Italia si sono riunite al fine di decretare il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2021/2023.

La dott.ssa Ludovica Zoccali, socia della sezione Fidapa Maida-Vena e già Rappresentante Young Distretto Sud-Ovest BPW ITALY per il biennio 2017/2019 e già impegnata nel sociale (recentemente nominata Past President Rotaract Club Lamezia Terme) è stata eletta Rappresentante Nazionale Young Fidapa BPW ITALY.

Così dichiara: “è la prima volta che una socia calabrese ricopre quest’incarico, essendo stata – la qualifica della Rappresentante Young Nazionale – introdotta solamente un paio di anni fa. L’auspicio è quello che l’introduzione della Young Nazionale in Fidapa possa definire un maggior coordinamento fra tutte le socie Young, e non solo, della nostra Federazione, e soprattutto con le amiche di tutta la BPW International, affinché, portando avanti con sinergia reciproca i propri progetti e dando energia alle idee di ciascuna, si possa promuovere la professionalità della donna in maniera innovativa e sempre più coerente con le nuove esigenze sociali. I punti sui quali mireremo il nostro focus riguardano non solamente la parità di genere, ma anche e soprattutto la salute e il lavoro della donna, la transizione ecologica, la solidarietà, le nuove frontiere della tecnologia, tutti argomenti da trattare come correlati ai temi internazionali e nazionali”.

Il passaggio del testimone è avvenuto con la siciliana Flavia Caradonna, 1^Rappresentante Nazionale Young per il biennio 2019/2021.

Il nuovo CPN eletto risulta così composto: Presidente Fiammetta Perrone (San Cesario di Lecce); Vicepresidente Concetta Corallo (Comiso, RG); Segretaria Anna Maria Elvira Musacchio (Termoli); Tesoriera Paola Cairoli (Monza, MB).

Il Collegio delle Revisori dei Conti è composto da: Rosa Anna Galantucci (di Altamura, BA); Adele Musso (Palermo); Maria Tina Maresu (Sassari).

Compongono, invece, il Collegio delle Garanti: Patrizia Graziani (di Forlì); Fernanda Vaglio (Gallipoli, LE) e Lucia Spada (Niscemi, CL).