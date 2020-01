Luigi Gatto nuovo difensore della Vigor 1919

Un altro arrivo in casa biancoverde

Si tratta del difensore centrale Luigi Gatto, classe ’97.

La firma è avvenuta presso la Didacta Service, sponsor della Vigor 1919.

Luigi Gatto ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Vigor Lamezia, poi l’esperienza tra le fila del Catanzaro nella categoria Allievi ed una piccola parentesi nella Promosport, prima di approdare ed esordire in Eccellenza con il Sambiase, dove vi rimane per quattro anni.

Lo scorso anno il suo ritorno, anche se molto breve, alla Vigor Lamezia.

“Quest’anno – ha dichiarato Gatto – ho avuto un momento di indecisione ed ho addirittura pensato di appendere le scarpette al chiodo, ma la proposta della Vigor 1919, mi ha permesso di far emergere la voglia e la determinazione che mi hanno da sempre contraddistinto, ed ho deciso di rimettermi in gioco, partendo proprio dalla squadra che rappresenta la mia città, partendo da quei colori che ho sempre seguito da tifoso. Credo molto nel progetto della Vigor 1919 e ringrazio veramente tutti per la fiducia accordatami. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di poter dare il mio contributo ad un gruppo che merita davvero tanto”.