Lumpen: su YouTube il video che anticipa il disco di prossima uscita

Da oggi online sul loro canale YouTube il video “Sometimes we bite” dei Lumpen

Comunicato stampa

La band cosentina che calca da anni i più prestigiosi palchi europei ed è alla ribalta sulla scena OI! internazionale, ha deciso di promuovere la prossima uscita del sette pollici attraverso la clip diretta da Giacomo Triglia.

“Abbiamo scelto questo regista che da più tempo ci segue -hanno affermato i componenti della band-. Giacomo ormai è un punto fermo della scena musicale italiana e siamo orgogliosi che abbia accettato la nostra proposta”.

Oltre al direttore artistico, Mauro Nigro è stato scelto alla fotografia: “anche questa una scelta di qualità che, ne siamo certi, ci ripagherà degli sforzi fatti in questi mesi”.

Nonostante la pandemia e il difficile periodo storico la band ha infatti puntato su nuovi canali di diffusione del proprio lavoro: “il coronavirus ha impedito a noi musicisti di poterci esibire dal vivo, ma questo non ci ha certo proibito di portare avanti un discorso che, oltre che musicale è anche politico. La gente ha bisogno, oggi più che mai, di ascoltare musica. Per questo abbiamo scelto di continuare a produrla e a diffonderla con ogni mezzo necessario”, hanno affermato i Lumpen.

In cantiere, oltre al sette pollici in uscita il prossimo 21 aprile, c’è anche il nuovo disco: “un nuovo progetto nel quale crediamo e a cui abbiamo lavorato alacremente in questi mesi di lockdown. Siamo già a buon punto con gli arrangiamenti”, ha proseguito la band cosentina.

E, se in meno di cinque giorni il pre-order ha raggiunto quota 450 copie ordinate su 500 disponibili, allora i Lumpen ci hanno visto lungo: nonostante la carenza di esibizioni dal vivo, i fan, e non solo, hanno voglia di ascoltare i loro idoli.