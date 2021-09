Made in Italy: la calabrese Callipo tra aziende ‘Best Managed’

Premio Deloitte, brand si distingue per qualità e affidabilità

MILANO – Callipo Conserve Alimentari si aggiudica il riconoscimento di Deloitte “Best Managed Companies Award”, rivolto ad aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

“Per il secondo anno consecutivo torniamo a premiare Callipo Conserve, un’azienda del Made in Italy che anche in questi anni difficili segnati dalla pandemia continua a distinguersi per qualità e affidabilità del brand”, commentano il responsabile di Deloitte Private Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, Partner Deloitte responsabile del premio, isituto da Deloitte Private con il sostegno di Elite, Confindustria e Altis.

“Con una storia di oltre 100 anni, Callipo è un’impresa che ha saputo innovare e adattarsi a tutti i cambiamenti senza perdere la sua identità”.