Madonna di Fatima. A Soveria Santa Messa del vescovo Schillaci

La Chiesa diocesana si prepara a vivere la festa della Madonna di Fatima, nel santuario diocesano di Soveria Mannelli, il prossimo 13 maggio, giorno in cui si ricorda la prima apparizione nel 1917 della Vergine Santissima a Fatima, alla Cova da Iria, ai pastorelli Francesco, Giacinto e Lucia

Tutte le celebrazioni, senza concorso di popolo, potranno essere seguite dai fedeli sulla pagina facebook www.facebook.com/chiesasoveria, sul rispettivo canale youtube, sul sito dell’arcipretura di Soveria www.arcipreturasoveria.it

Alle 19 al santuario la santa messa solenne presieduta dal vescovo di Lamezia Terme monsignor Giuseppe Schillaci.

Alle 19 incontro sul tema “Giovani Paolo II e Fatima”, insieme al vescovo Schillaci, in collegamento con il giornalista vaticanista de “La Stampa” Giacomo Galeazzi.

Vaticanista de “La Stampa” dal 2008, Giacomo Galeazzi ha lavorato come giornalista in Vaticano al Servizio informazioni delle Chiese Orientali (Sico) e poi si è occupato di informazione religiosa in Rai per il Tg1. Per una inchiesta sull’Islam in Italia, ha vinto il premio “Franco Giustolisi” 2016 per il giornalismo d’inchiesta e nel 2017 è stato premiato come giornalista dell’anno per il miglior approfondimento giornalistico al premio “State Street Press Awards”. Il 2 aprile 2003 ha ricevuto al Quirinale la medaglia d’argento come benemerito della sanità pubblica per l’opera informativa sul Servizio sanitario nazionale e il 17 settembre 2011 è diventato cittadino onorario della città di Osimo nelle Marche per la correttezza nell’attività giornalistica.

Dal 2001 ad oggi ha scritto per i principali editori italiani 12 libri tradotti in 15 lingue, tra i quali “Papa Francesco. Questa economia uccide. Intervista su capitalismo e giustizia sociale” insieme al giornalista Andrea Tornielli e “Il Concilio di Papa Francesco”. Il 2 giugno 2018 è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal Capo dello Stato.

Due anni fa, il 13 maggio 2018, la comunità guidata da don Roberto Tomaino celebrava la dedicazione a Nostra Signora di Fatima della Chiesa, oggi elevata a santuario diocesano e affiliata alla Basilica di Fatima in Portogallo. In questi anni il santuario, in particolare in occasione della ricorrenza annuale del 13 maggio, ha promosso numerosi incontri, anche di carattere culturale, per far conoscere il messaggio di Fatima alla luce del magistero della Chiesa, messaggio che continua a parlare all’umanità di oggi come invito costante alla conversione e alla speranza.