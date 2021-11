Il maestro Enzo Failla confermato presidente della commissione nazionale MGA

Il consiglio federale della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) ha confermato il maestro Enzo Failla presidente della commissione nazionale Mga (metodo globale autodifesa) fino al 31 dicembre 2022

A comunicarlo, in una lettera inviata all’interessato, il presidente nazionale della Federazione, Domenico Falcone, che, tra le altre cose, rivolgendosi allo stesso Failla, si è detto “certo che conferendoti questo incarico, la Federazione potrà avvalersi proficuamente della tua competenza e capacità professionale con la consapevolezza di contribuire fattivamente allo sviluppo della nostra amata disciplina”.

Cintura nera 7/mo Dan, con alti gradi e qualifiche in diversi settori della Fijlkam, e studioso delle arti marziali, Failla nel 1974 ha fondato la sua prima società sportiva a Lamezia Terme e nel 1979 ha frequentato l’Accademia nazionale italiana di judo karate della Filpj (federazione italiana lotta pesi judo) diplomandosi a pieni voti ed acquisendo la qualifica di insegnante tecnico di judo.

Dal 1983 al 2000 è stato direttore tecnico dei corsi di judo delle Fiamme oro alla Scuola di Polizia di Vibo Valentia e dalla stessa data ad oggi è istruttore per i corsi di formazione e aggiornamento per gli agenti nella stessa Scuola.

È anche istruttore formatore degli istruttori di difesa personale per la Polizia Penitenziaria.

Presta, inoltre, opera come consulente tecnico per processi in cui sono implicati per vari motivi poliziotti e operatori della sicurezza.