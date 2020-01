Magno: Abramo CC, mantenere aperta la sede di Lamezia

Ritengo sia estremamente importante mantenere aperta la sede di Lamezia Terme della ‘Abramo Customer Care’ e scongiurare il paventato trasferimento dei lavoratori nella sede di Settingiano

Comunicato Stampa

Lo afferma Mario Magno, candidato al consiglio regionale della Calabria per la lista dell’Udc nella circoscrizione Calabria Centro.

“Il possibile trasferimento dei lavoratori – aggiunge Magno – non solo creerebbe notevoli disagi agli stessi, ma non troverebbe una giustificazione dal punto di vista logistico data la centralità di Lamezia Terme e la sua posizione strategica nel territorio regionale”.

“Ritengo opportuno, quindi, far prevalere gli interessi dei lavoratori che si sposerebbero alla perfezione con le strategie aziendali per i motivi indicati ed auspico – prosegue Magno – che i tavoli istituzionali con le organizzazioni sindacali possano far prevalere la ragionevolezza ed il buon senso”.

“Rimango a completa disposizione dei lavoratori, in virtù dell’esperienza maturata in questi anni in più legislature regionali, per favorire – conclude Magno – il confronto ed il dialogo tra le parti interessate”.

Mario Magno