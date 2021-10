Maida (CZ): in casa aveva una pistola pronta all’uso, denunciato

Una pistola revolver Smith & Wesson calibro 32 clandestina, carica e quindi pronta all’uso è l’arma che è stata trovata ad un 38enne di Maida disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine

La pistola con le 6 cartucce inserite nel tamburo era riposta nell’armadio della sua camera da letto. Questo è ciò che i militari della Stazione di Maida insieme ai Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Calabria” hanno rinvenuto in prima battuta mentre, successivamente, dopo un approfondita e accurata perquisizione della casa che il maidese condivide con la compagna, sono state scoperte, nascoste in una cassaforte nel soggiorno, altre cartucce di vario calibro tra cui anche alcune da guerra: 5 cartucce calibro 9 GFL Nato rigenerate e 4 cartucce calibro 7,65.

Il revolver e tutte le cartucce sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lamezia Terme mentre il 38enne veniva denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di arma corta e munizionamento.

A margine, è utile evidenziare che la tipologia di pistola sequestrata, ovvero i revolver, vengono frequentemente utilizzati dalla criminalità organizzata per azioni di fuoco, in quanto la caratteristica di ritenere il bossolo all’interno dell’arma senza espellerlo dopo lo sparo, non consente alle forze di polizia di eseguire esami balistici comparativi.