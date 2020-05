Maida. Sequestrata la discarica di Pian delle Forche

MAIDA. Sequestrata la discarica di località Pian delle Forche. I carabinieri del nucleo forestale di Girifalco hanno proceduto al sequestro in seguito alla lunga indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Lamezia.

La discarica, gestita dal Comune, si trova all’ingresso del paese, in una zona dove insistono sia abitazioni private che attività produttive ed esercizi commerciali. Da diversi anni l’area era diventata un enorme deposito a cielo aperto di rifiuti ingombranti e pericolosi gettati in maniera indiscriminata e sparsi per tutta la zona. In pratica tutto il quartiere di natura residenziale era stato trasformato in un grande invaso di rifiuti con tutto ciò che ne consegue: dal degrado ambientale, al cattivo odore continuo, al rischio igienico-sanitario. Le lamentele dei residenti hanno fatto scattare le indagini che oggi si sono concluse col sequestro. Ora la discarica andrà svuotata e tutta l’area dovrà essere bonificata a salvaguardia della salute dei cittadini che vivono nella zona. Red.