Malati Cronici: pazienti lametini hanno il diritto di curarsi al nostro ospedale

Continua l’odissea dei tanti pazienti lametini che per qualsivoglia necessità sono costretti ad andare dal privato, se ne hanno la possibilità

Comunicato Stampa

Diversamente ed in maniera incomprensibile ed ingiustificabile le liste di attesa contemplano visite in quasi tutti gli altri centri dell’Asp: da Soverato a Catanzaro a Girifalco a Chiaravalle.

Raramente i cittadini ed i pazienti di Lamezia Terme si vedono riconosciuto il sacrosanto diritto di essere visitati e curati a Lamezia Terme.

La nostra associazione pronta a dare voce a quanti ormai rinunciano a curarsi per non potere recarsi né dal privato né in altri luoghi lontani da Lamezia Terme perché anche questo comporta costi e sacrifici non sempre sopportabili.

E’ ora di dire basta a tutto questo e porre il paziente come obiettivo primario adeguando le strutture e l’organizzazione ai bisogni del paziente e non viceversa.

E’ una questione di giustizia e diritti sacrosanti.

Giuseppe Gigliotti

presidente

Associazione Malati Cronici del Lametino