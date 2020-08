Maltempo. Calabria, domani 7 agosto allerta arancione su tutta la regione

La Protezione civile regionale della Calabria ha diramato per oggi allerta gialla e per domani l’allerta arancione su tutta la regione

Nel pomeriggio di oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata

Domani, venerdì 7 agosto, una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio.

Le condizioni dovrebbero migliorare sulla costa tirrenica già da sabato.

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile prega la cittadinanza di osservare, visto lo scenario previsto, modelli di comportamento opportuni.

In caso di alluvioni si consiglia sempre:

Ascolta la radio, cerca su internet o guarda la televisione per sapere se sono stati emessi avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di protezione civile.

Ricorda che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono colpirti. Inoltre, macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all’improvviso.

Poni al sicuro tutte le persone che ti stanno accanto e la tua automobile in zone non raggiungibili da ogni possibile allagamento. A tal proposito, per il Comune di Lamezia Terme, è utile consultare gli elaborati cartografici redatti dalla Regione Calabria “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)” e le cartografie c.d. mappe di Pericolosità Idraulica “Pericolosità_pi” e di Rischio Idraulico “Rischio ri” predisposte dalla Regione Calabria con il “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale”.

Abbi cura di:

Prima

avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili;

metti in salvo i beni collocati in locali non allagabili, solo se sei in condizioni di massima sicurezza;

assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione;

se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa se risiedi ai piani bassi, chiedi ospitalità;

poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di cantine o seminterrati;

se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa;

ricorda a tutti i componenti della famiglia i comportamenti da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso.

Durante

In casa

chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati;

sali ai piani superiori senza usare l’ascensore;

non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte;

non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti da correnti;

mantieni la calma;

aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro;

non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.

Fuori casa

evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari;

se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista. Allontanati il più possibile dalla zona allagata e se puoi trova riparo in un edificio sicuro;

evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle;

evita i sottopassi perché si possono allagare facilmente;

se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure;

allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso;

evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali;

non ripararti sotto alberi isolati perché durante un temporale potrebbero attirare fulmini;

usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.

Dopo

Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della protezione civile;

Evita il contatto con le acque. Spesso l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche interrate;

Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un’ automobile;

Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione;

Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico danneggiati sono serie fonti di rischio.

Da tenere a portata di mano

E’ utile inoltre avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti di fondamentale importanza in caso di emergenza quali:

kit di pronto soccorso + medicinali;

generi alimentari non deperibili;

scarpe pesanti;

scorta di acqua potabile;

vestiario pesante di ricambio;

impermeabili leggeri o cerate;

torcia elettrica con pila di riserva;

radio e pile con riserva;

coltello multiuso;

fotocopia documenti di identità;

chiavi di casa;

valori (contanti, preziosi);

carta e penna.