Maltempo e mare grosso: costa lametina presa d’assalto dai surfisti

L’ondata di maltempo che ha colpito la penisola in questi giorni non ha certo risparmiato il centro-sud, regalandoci un weekend di piogge intense e forti raffiche di vento, tanto che la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione.

Fine settimana rovinato direbbe qualcuno, ma non per tutti!

Un gruppo di surfisti ha affollato la costa lametina regalando uno spettacolo insolito a chi non rinuncia alla passeggiata domenicale al mare nonostante le avverse condizioni metereologiche.

Raffiche di vento, onde alte, grandi spiagge deserte, il silenzio meditativo di settembre rotto solo dall’impetuoso infrangersi sulla sabbia delle onde: nulla da invidiare alle mete più note e ambite da chi insegue l’onda perfetta insomma.

D’altronde è ormai risaputo che le particolari condizioni geomorfologiche del golfo di Lamezia, con vento termico di buona intensità e costanza, unito all’assenza di scogliere e quindi di ostacoli, lo rendono uno degli spot con più alta concentrazione di vento in Italia.

La natura non smette mai di stupirci e ben si presta a chi ama praticare sport ad alto tasso di adrenalina.

L’autunno inizia col piede giusto a Lamezia, è il caso di dirlo.

C’è forse bisogno di volare fino in California per chi vive in Calabria?

Maria Francesca Gentile

Foto di Marco Barberio