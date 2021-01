Maltempo. Frana la statale 278 a Carolei, intervengono i Vigili del fuoco

Disagi causati dalle avverse condizioni meteo nella zona dell’Alto Tirreno Cosentino nella giornata di ieri e questa notte. Circa 50 gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco per verifiche infiltrazioni acqua, allagamenti e piccoli smottamenti.

Alle ore 2:20 circa la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta nel comune di Carolei per una frana sulla S.S. 278 km 3+400 in prossimità del centro abitato di loc. Vadue. La strada rimasta bloccata per diverse ore in entrambi i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto il Sindaco e Volontari della Pro.Civ. In via precauzionale veniva evacuata l’abitazione situata a monte della frana in attesa di ulteriori verifiche tecnico/strumentali approfondite.

Simona Barba Castagnaro E’ nata a Lamezia Terme il 27 marzo del 1989, è laureata in Scienze della comunicazione ed è una scrittrice.

Nel 2015 ha pubblicato la sua prima silloge poetica dal titolo “Cespugli di rovi” con Eretica Edizioni.

Con la stessa casa editrice ha pubblicato nel 2017 la raccolta di poesie dal titolo “Annerita di condensa”.

